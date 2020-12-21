在今年AWS年度開發者大會re:Invent上，Amazon技術長發表了針對2021年的8大趨勢預測。

在今年，受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，亞馬遜公有雲服務AWS的年度開發者大會re:Invent改為在線上展開。在即將閉幕之際，Amazon.com副總裁暨技術長沃納·沃格斯（Werner Vogels）發表壓軸演講，分享他對2021年的科技趨勢預測。

回顧2020年，沃格斯表示，無論政府還是企業，工作和營運方式都徹底改變，而幫助我們應對巨變的就是「科技」。

像是線上課程幫助孩子們繼續接受教育，線上會議代替商務會議室、酒吧咖啡會面，線上視訊讓人們繼續擁有電影之夜，科技幫助人們養家糊口、教育孩子和工作合作，隔離在家也能自娛自樂。

Amazon.com副總裁暨技術長沃納·沃格斯在2020年re:Invent大會上，分享明年的8大趨勢預測。 AWS Facebook粉絲團

疫情加速數位化，成為未來趨勢轉捩點

「2020年的疫情沒有讓我們放慢腳步，反而向數位世界加速邁進。」在沃格斯看來，正是得益於這一加速變化，2021年將成為各種變革的轉捩點。以下是沃格斯對2021年以及未來發展提出的8大趨勢預測：

趨勢一：雲端將無所不在，並進一步加速向邊緣運算推進

沃格斯預期，在2021年雲端將進一步加速向邊緣推進，雲端運算被侷限在集中式資料中心的日子一去不復返。

雲端運算正向網路邊緣轉移，嵌至隨身設備、汽車、家庭和工作場所。雲端應用可以幫助海上船隻提高性能，幫助飛機翱翔天際。雲端無所不在。未來在我們周圍將有越來越多的軟體在雲端執行，改善我們的生活，從醫療照護到交通運輸、娛樂、製造等。

趨勢二：機器學習將從雲端延伸到邊緣

機器學習不斷擴展，同時，機器對機器的連接將呈現爆炸式增長。

沃格斯指出，在2018年，互聯網上只有33%是機器對機器的連接。這一個比例到了2021年將超過50%。機器學習將融入製造業生產線，即時發現生產異常；在農業領域則能幫助農民更明智的使用寶貴資源（如土壤和水）。在2021年，機器學習將無處不在。

趨勢三：圖像、影片和音訊的網路流量將超越文字

沃格斯認為，鍵盤會逐漸沒落。進入2021年後，人們在螢幕上閱讀的文字量會不斷減少，同時，將更加依賴多媒體和其它媒介進行交流。沃格斯預估，到了2021年，將有60%～80%的網路流量將是影片、圖像和音訊，而且在未來還會加速成長。

趨勢四：科技將翻轉現實世界，智慧城市將進一步實現

由於疫情影響，為了要讓人類能夠保持連結，同時維持社交距離，人們將透過資料搜集來實現對於「未來城市」的想像。沃格斯認為，「這將會是數位和物理世界的真正融合。」在2021年，資料分析將在城市設計中發揮更大效能。

他舉例，像是在2020年，最大變化之一就是無現金支付興起，世界各地的一些酒吧和餐館開始禁止使用現金，將業務建立在雲端上。在未來，新的線上支付平台不斷崛起，未來支付選項只會越來越多。

遠端學習平台Brainly的使用人數在2020年大幅增加。 AWS

趨勢五：遠端學習在教育領域獲得一席之地

疫情讓教育經歷快速轉變，幾乎超過任何行業，此趨勢將不會逆轉。

在疫情期間，人們開始證實了遠端學習的效益，甚至認為在某些狀況下，遠端學習是更好的選擇。沃格斯說，「2020年讓我們知道，無論遇到疫情大流行、自然災害還是人為災難，都能確保學習不中斷。」

趨勢六：小企業爭相上雲端

沃格斯預測，在2021年開始，許多小型企業將開始透過先進的雲端技術來服務他們的客戶。在市場上，也會出現大量服務供應商，來協助這些小企業。

小企業可以藉由雲端技術，來啟動一個聊天機器人來幫助回答常見問題，或是讓一個簡單的CRM系統在幾分鐘內到位執行。同時，小企業在使用這些技術的同時，卻無需投入時間、金錢自行搭建。

趨勢七：量子運算將蓬勃發展

在2019年re:Invent大會上，AWS發佈了一項全託管的量子運算服務Amazon Braket，幫助研發人員加速科學研究。在2020年，AWS進一步把這項服務開放給所有人使用。展望未來，沃格斯認為，由於AWS的豐厚經驗，可以讓客戶使用沒負擔、易上手，又能理解先進的雲端技術，因此2021年將是量子運算開始蓬勃發展的一年。

趨勢八：雲端技術將在航太方面取得最大成效

沃格斯表示，「2021年後，航太將是我們在雲端技術方面取得最大成效的領域。」在未來，雲端技術將幫助研究人員追蹤冰川消退，協助海事機構保護脆弱的海洋保護區，提供農學家更準確預測糧食供給。同時，在太空執行的雲端技術應用將有如來自外星一樣出人意料。

責任編輯：蕭閔云