在今年，受到Podcast風潮影響，也帶動了Readmoo讀墨電子書站上的有聲書銷售、品項數大漲。但目前整體品項書受限於製作成本過高，依然不夠多。

Readmoo讀墨電子書店在近期公佈了2020年度閱讀報告。

報告中指出，Readmoo在2020年總會員數達到了70萬人，比去年成長了20萬，總上架書籍超過14萬本，合作出版社則來到4,500間。統計至今年11月底，總閱讀時間達到9,200萬分鐘，是去年的1.7倍，包含閱讀器的總營收則突破2.5億，年增率達到60％。

回顧過去幾年，執行長龐文真說，Readmoo站上的營收與閱讀時間，大約每年都有1.6～1.7倍的成長，在過去一年裡，由於新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響讓閱讀推廣更加辛苦，像是取消舉辦的台北國際書展在往年理論上都應該是帶動銷售的一個重要時間點。但Readmoo依然用各種策展活動，維持住以往的成長幅度。

令人注目的是，Readmoo在2019年10月推出有聲書功能之後，在2020年遇上了台灣的Podcast風潮，在這個Readmoo的「有聲書元年」，銷售金額成長850%，品項數量則成長486%。這兩個數字成為今年閱讀報告中最吸睛的重點。

在2020年，Readmoo有聲書銷售金額成長850%，品項數量則成長486%。 Readmoo

Poadcast風潮吹進出版業，台灣有聲書銷量暴增

在歐美市場，有聲書近年的發展相當有斬獲，光磊國際版權總裁譚光磊分享數據指出，在2019年，美國的有聲書產值超過120億美元，首度超過電子書，而且到目前為止已連續8年呈雙位數成長。研究機構Reports and Data更預期，在2020年～2027年全球有聲書市場將以每年27％的速度成長。

這樣的趨勢，也讓台灣出版產業對以聲音作為媒介的有聲書越來越好奇，城邦出版集團數位發展部協理祝本堯也曾在接受《數位時代》採訪時表示，這樣的趨勢也是城邦出版集團成立數位發展部的原因之一，「包含有聲書都會變成整體（出版）的一部分。」

再看到台灣市場，今年正好吹起了一陣Podcast浪潮。像是在今年6月，Google Trends上「Podcast」這個關鍵字的搜尋量在台灣上升了50%；台灣最大的錄音設備代理商正成集團也表示，在今年一到五月，Podcast相關設備產品的銷售同比成長了10倍。

在這樣的風潮帶動之下，消費者也開始嘗試透過電子書店聆聽有聲書。在Readmoo站上，不但有聲書的上架數量成長了486%，銷售金額更成長850％。以銷售數量來看，相聲表演、文學小說、青少年與兒童是三大主要類別，若以銷售金額來看，則以文學小說、教育、商業理財最高。

而且Readmoo發現，在站上有高達8成的時間來自使用手機聆聽，並以通勤時間（上午8點）與睡前時間（晚上10點～11點）為最大宗。

龐文真表示，Readmoo站上暫時不會推出有聲書吃到飽服務，會以單書銷售為主。 Readmoo讀墨電子書

製作成本高、書目數量不足，Readmoo：有聲書將以單書銷售為主

儘管如此，但如今台灣的有聲書產品依然不夠多，像是在Readmoo站上，儘管總聆聽時間達70萬分鐘，但有聲書目也僅有500本。最主要的原因，就在於製作成本太高。譚光磊估計，一本有聲書的製作成本大約需要10~15萬，但台灣出版業者以中小企業居多，因此很難大量投入資源在有聲書製作上。

另外，有聲書製作與Podcast不同，由於有聲書需要付費的緣故，讀者對於聲音品質的要求更高。因此也會需要更專業的剪接、硬體設備、朗讀人才，這些都是台灣的出版產業需要克服的方向。

但龐文真觀察，目前台灣的大型出版集團都已經在投入有聲書製作，展望未來台灣有聲書的品項數成長幅度，她期許也能跟歐美一樣有雙位數的成長。她也分享，許多讀者反應，希望可以有「有聲書吃到飽」的方案可以購買。「但一定要量夠多才能做這件事情，目前還是會以零售為主。」

責任編輯：蕭閔云