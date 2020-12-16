在周品均掌舵唯品風尚集團半年後，獲利提升了65%。她認為，一路上詹宏志給予充分授權，給了她許多心靈上的力量。

在2019年7月，PChome網路家庭董事長詹宏志登高一呼，整併了86小鋪、UNT、BeautyMaker、BeautyEasy等4大品牌，組成台灣美妝聯盟。成為了PChome近年來跨足女性垂直電商市場的重要里程碑。

這過去4大品牌在過去累積了超過百萬名不重複使用者，且在營運過程中都有輝煌成績，過去都因善用網路經營，曾享有網路廣告紅利，但當廣告紅利逐漸淡化，尤其社群媒體廣告紅利急速萎縮，造成變動成本增加、固定成本卻無法下降，因而一一陷入經營困境。

在4大品牌整併後，今年4月，詹宏志主動找上服飾電商品牌Wstyle創辦人周品均，連人帶公司一併延攬，讓台灣美妝聯盟的營運項目擴大到服飾、美妝保養等等品項，定調「女性新時尚」，並更名為現在的「唯品風尚集團」。

而在周品均掌舵半年之後，原本陷入困境的4大品牌重返獲利、轉虧為盈。

唯品風尚整合5大品牌，一起搬進新落成的辦公室。 唯品風尚

周品均上任半年領集團獲利成長65%，唯品風尚：還要積極整合5大品牌

在Wstyle整併進唯品風尚集團之前，原本就累積了很好的銷售成績。自2016年創立以來，在2019年營收已衝破億元大關，近半年來營收與獲利更持續擴大。

原有的美妝4個品牌則在周品均上任半年以來逐步縮小虧損，直至今年11月份已出現獲利，扭轉了過去長期虧損的狀態，成功轉虧為盈。 今年截至目前為止，服飾品牌Wstyle營收、獲利皆創新高；帶動全集團獲利表現較去年成長了65%，下半年（7-11月）獲利較去年同期成長超過5,000萬。

談到這一次成功扭轉集團虧損的情勢，周品均表示，組織重整、整合品牌形象，以及串連5大品牌資源是3大關鍵。

首先，在過去半年來，唯品風尚內部積極進行組織調整、部門整併，更收回了原先委外第三方物流的美妝出貨，與原有的服飾出貨部門合併，自建為集團物流中心，統一出貨、掌握物流水準，目前皆可做到2天內到貨。

周品均掌舵唯品風尚集團半年，帶領集團獲利表現較去年成長了65%。 蔡仁譯攝影

除了整合倉儲物流，更打造了全新的集團辦公室，為的是建立全新的企業文化並提升團隊效率。

同時，集團旗下的5大品牌形象與資源也是重點方向。如同經營服飾品牌Wstyle的精神，在營運上不再只著重於產品銷售，而是持續不斷與女性溝通，希望集團的5大品牌能成為女性精神上的信仰與追隨。5大品牌之間的商品也會彼此支援，推出更多異業合作的行銷企劃。

以「高年級實習生」比喻，周品均：詹先生給我心靈的力量

對於半年多來的亮眼成績，周品均舉勞勃狄尼洛與安海瑟薇合演的「高年級實習生」電影為例，她與董事長詹宏志的配合，很像這部電影傳達的精神：跨世代的交流。

她說，以詹宏志的資歷與威望，他卻從不倚賣老、指手畫腳，而是充份授權，並永遠在後面提供支持：「品均，這件事妳決定，PChome都在，我都在。」

周品均認為她與詹宏志之間的合作，就像電影「高年級實習生」中傳達的跨世代交流精神。 唯品風尚

「詹先生從不指揮我，而是源源不斷給我心靈的力量，就像電影裡勞勃狄尼洛的角色，是很溫暖的，讓我完全能做我自己。」周品均說。

目前唯品風尚自建的物流中心位於內湖，雖然並未與PChome的倉儲、物流資源串接，但在整體營運策略上，詹宏志也與唯品風尚集團分享建議。

周品均也強調，目前唯品風尚集團依然還在整合的階段，將會一邊整頓梳理、一邊作戰。「我們下階段的任務就是確保戰果，維持集團穩健向上。」

責任編輯：蕭閔云