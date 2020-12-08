為了讓5G能更快加速不同場景的應用，經濟部攜手產學界、研究單位進行研發，其中工研院提出了行動邊緣運算系統的創新服務，提升從遊戲到工廠等場景應用。

今（2020）年被稱作是5G元年，但除了三星（Samsung）、蘋果甚至是HTC等手機大廠推出不少5G手機以外，究竟5G在生活應用情境上會如何呈現？

經濟部串連工研院、資策會以及聯發科、仁寶與台大等產學還有研究單位，以「經濟部技術處5G科專成果」為主題在IEEE全球通通訊會議上，展示了未來5G商用的應用情境等內容。

邱求慧表示ㄝ目前經濟部正從3大面向著手，發展5G應用，期望能在2022年創造年產值500億新台幣的規模。 簡永昌攝影

經濟部技術處處長邱求慧表示，今年全球5G商用加速，已有超過122家電信商正式開通5G服務，而經濟部技術處也將從5G的核心技術、建立旗艦隊以及應用場域驗證等三大面向著手，投入36億新台幣以科技專法支持法人單位領先投入研發，完成包括5G小基站、邊緣運算等5G專網核心技術。

目前共計佈局了逾650件5G專利，希望能創造2022年的年產值達到500億新台幣的規模。

加速5G發展，工研院展示iMEC技術導入遊戲場景

工研院在現場也展示了行動邊緣運算系統（iMEC）的技術，讓遊戲業者智崴也能在5G專網的場域裡面，提供玩家更好的遊戲體驗。

面對雲端遊戲的來臨，智崴找上工研院、透過iMEC的協助讓遊戲的場景可以透過行動網路（5G）的方式、配合將內容整併在接近使用者裝置端的小基站，讓整體遊戲的體驗能更順暢。 簡永昌攝影

根據MarketsandMarkets統計，到了2024年，全球雲端串流遊戲（Streaming Game）市場上看31.07億美元（約合932.1億元新台幣），年複合成長率達59%，此時智崴找上工研院的目的究竟為何？

工研院資通所整合性網通應用系統組行動專網部副經理文國煒表示，雲端遊戲雖然在5G大頻寬、低延遲的特性幫助下，能讓使用者流暢地在手機、筆電等不同裝置上運作，但資料傳輸仍會遇到兩個問題。

把內容跟5G專網整併到終端，提升玩家遊戲體驗

首先，若5G並非專網則可能碰上「塞車」疑慮；再者，遊戲內容傳輸仍需經過5G小基站、資料中心等層層關卡，雖然在5G傳輸下可能只是微小的差異，但對於強調速度的對打遊戲來說，仍容易被玩家察覺，因此工研院透過打造行動邊緣運算系統的技術，來解決這樣的問題。

文國煒近一步解釋，行動邊緣運算技術透過5G專網的架設，讓遊戲資料的傳輸變的單純，「類似整條高速公路上只有你一台車的概念。」

邱求慧也在現場體驗透過工研院iMEC技術所打造的遊戲場域，表示真的非常快、沒有Lag。 工研院提供

除了打造5G專網，工研院也協助將遊戲的服務內容建構在iMEC上，等於是將過去必須經過多手才能取得的雲端遊戲內容，直接架設在接近遊戲玩家的5G專網場域裡，「當然不會是全部的遊戲內容，」文國煒強調，但這樣的架構卻也已經足以改變當前遊戲玩家的體驗，讓5G的低延遲特性發揮到淋漓盡致。

同時文國煒也埋下一伏筆表示，接下來若要優化服務體驗應該要往軟體發展，開發具有AI人工智慧的軟體，偵測在不同場域裡的裝置上最常被使用的遊戲內容是什麼，提前先從雲端下載，讓內容服務可以更精準到位。

不只遊戲，工研院靠4招幫企業專網升級

而行動邊緣運算這樣的技術其實不單只是應用在遊戲場景，文國煒表示像廠房、醫療院所，甚至是限定範圍的自駕車都將可以被滿足。

以近期熱門的企業專網來看，若企業並不是採用5G專網而是透過WiFi的形式打造，那麼工研院的這套行動邊緣運算系統技術，也能協助企業從專網升級，文國煒表示其中有幾個面向要解決。

iMEC不只是在遊戲的場域，包括工廠、醫療院所也都可以導入。 Shutterstock

首先工研員能協助客戶進行專網頻段的申請；再來，能評估場域裡面小基站該如何佈建，由於小基站有訊號範圍的先天限制，因此如何建置才能達到最佳的表現也是個難題；第三，看客戶所要透果哪些系統來達成，如伺服器、筆電等，工研院能提供行動邊緣運算的支援規格評估。

最後、是文國煒認為最困難的就是「整合」，要如何將客戶現有的服務與新的基礎建設連結起來並且能運作，是他認為最大的工程，而上述這些都是工研院可以提供給目前已有專網、希望升級成5G專網的企業。

責任編輯：錢玉紘