蘋果即將進軍電動車領域的消息甚囂塵上，作為全球電動車龍頭的特斯拉執行長馬斯克自曝，他曾經考慮將公司賣給蘋果，但受到庫克拒絕。

在蘋果傳出正祕密籌備電動車產品Apple Car，甚至最快可能2021年內就會發表時，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）於推特上透露，他曾經考慮與蘋果商談出售公司事宜，但受到蘋果執行長庫克（Tim Cook）拒絕。

儘管目前市值上看6,000億美元，目前的主力產品Model 3順利量產前，特斯拉曾經歷一段瓶頸期。馬斯克在這陷入絕境「最黑暗的時刻」中與蘋果接觸，試圖以當前市值的10分之1──以600億美元將特斯拉出售給蘋果，然而庫克卻完全不想談，拒絕了這場會議。

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

2017年，馬斯克為當時發表的Model 3進入量產深陷生產地獄，不僅在幾乎沒有營收進帳的情況不斷燃燒龐大資金，馬斯克本人為節省時間，甚至有段時期夜晚是睡在工廠屋頂上度過。而特斯拉最終成功渡過難關，至今又發表Model Y、Cybertruck等多款產品，更登上全球最有價值車廠寶座。

挖角特斯拉人才多年，蘋果布局交通領域已久

事實上，蘋果也幾乎是同一時間從電動車轉向自駕技術研究。2014年啟動的泰坦計畫（Project Titan）原先瞄準電動車開發，但過程中逐漸轉向自駕技術，2017年更獲得加州自駕車測試許可。

馬斯克透露，他曾經希望與會蘋果執行長庫克就出售特斯拉展開討論，但庫克拒絕了這場會議。 569993581 via shutterstock

蘋果期間也不斷吸收特斯拉、Waymo技術人員，包括原特斯拉資深工程副總道格．菲爾德（Doug Field）等。面對蘋果祭出高薪強勢挖角，馬斯克還曾感嘆「我們的錢比蘋果少100倍」。

儘管蘋果在自駕車技術的進展一直是個謎，有過被外界懷疑可能將黯然收場的時期，不過去年6月蘋果收購自駕技術新創Drive.ai，網羅上百名人才，被認為蘋果即將重整旗鼓挑戰交通領域。

至於為何會從自駕技術再次回到電動車，先前《路透社》披露，這是因為蘋果在電池技術上有了長足的突破，能夠大幅降低電池成本、增加車輛行駛里程。近期更有風聲指出，蘋果已開始要求和大、貿聯-KY、和勤、富田等車用零件廠商備貨，外界估Apple Car可能比預期更快問世。

馬斯克曾評論，電動車是蘋果合理的下一步，但也警告說，「與手機或智慧手錶比起來，車子可要複雜得多。」

電動車不賺錢，蘋果真有可能參戰嗎？

蘋果進軍電動車領域的消息，也在各方引發不同的看法。由於汽車產業是高資本但低利潤的領域，與目前蘋果專攻的高階3C產品不太符合，尤其電動車更加難以獲利，目前特斯拉的利潤率僅有1%。

根據《CNBC》報導，多位分析師因此懷疑，蘋果可能不會真正投入電動車製造，除非在電池或自駕技術的突破足以讓開發電動車有豐厚的回報。

但也有另一種看法認為，在車載軟體越來越受到重視的此刻，電動車猶如手機般，逐漸成為人們的運算平台。今年6月，Nvidia與賓士締結合作的一部分目標，便是要開發車用數位平台提供各式服務，讓車主與車商的關係，不再是過往的一次性買賣。

車子已與手機、電腦等運算平台越來越接近，各家大廠都開始看上車載應用商機。 Shuttersotck

摩根士丹利的研究也指出，人們每年待在車上的時間超過6,000億小時，這是一個巨大的商機。即使銷售電動車本身或許不是門非常賺錢的生意，可藉由提供便利訂閱服務獲取更高的利潤。

這也是特斯拉正著手進行的，馬斯克本週才在推特上透露，今年10月推出測試版的全自動駕駛（FSD）技術，計畫2021年將推出訂閱方案，提供車主買斷以外的選擇。

無論如何，面對一個嶄新的市場，蘋果能否發揮過往在3C領域的創新能力，在電動車領域投下震撼彈，已經成為全球焦點了。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：The Verge、Bloomberg、CNBC