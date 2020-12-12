蘋果打算跟台積電合作開發自駕車晶片，並計畫在2024或2025年推出Apple Car。鴻海未來有沒有可能跟蘋果合作？董事長劉揚偉給出答案。

隨著全球主要大國，紛紛訂出禁售燃油車年限，加上各大科技廠、車廠群起投入，「電動車」無疑是2021年重要趨勢關鍵字。

根據外電消息，蘋果（Apple）打算跟台積電合作開發自駕車晶片，並計畫在2024或2025年推出Apple Car。日前，鴻海才宣布與裕隆合作推出「MIH模組化電動車平台」搶攻電動車市場，未來有沒有可能跟蘋果合作？董事長劉揚偉給出答案。

切入電動車平台，劉揚偉：未來的車子一定便宜

談起推出MIH電動車平台的初衷，劉揚偉表示：「傳統車廠都有自己的平台，過去科技廠要進去是很難的。」有許多同業花了數十年的時間，想跟車廠合作電子技術，進展卻是非常緩慢。

MIH電動車平台的推出，目的就是要讓科技產業的電子技術，能夠被充份發揮出來，讓想要切入電動車的電子業者，有一個管道可以進入。

「過去台灣的科技發展，一路從PC到智慧型手機，下一個會是什麼？」劉揚偉認為，答案非常有可能就是電動車。 攝影 / 高敬原

「過去台灣的科技發展，一路從PC到智慧型手機，下一個會是什麼？」劉揚偉認為，答案非常有可能就是電動車。正因為如此，MIH電動車平台可以讓這些電子業者進入汽車產業，他預言：「未來的車子一定便宜，原因是電動車不再只是靠一家公司，而是要靠平台。」未來鴻海也歡迎其他業者一起來合作。

2020年受到疫情影響，各產業都經歷前所未有衝擊，展望明年上半年業績，劉揚偉有信心地說：「明年上半年一定比今年上半年好，這是肯定的。」

他舉例，每個產品的發展需求不同，像是在家工作（WFH）的訂單需求，就是今年突然冒出來的，部分會遞延到明年，至於可以延續多久目前說不準，無論大環境如何變化，劉揚偉重申：「明年電動車一定非常好！」

無論大環境如何變化，劉揚偉重申：「明年電動車一定非常好！」 鴻海

明年下半年產業狀況，劉揚偉分析，關鍵還是要看疫苗行不行，雖然已有國家開始注射疫苗，但有些民眾可能有副作用，另外，疫苗以必須達到7~8成的人口接種量，才能發揮效果，「這都需要花點時間。」，屆時整體景氣前景，才會比較明確。

回應駭客攻擊，劉揚偉：如同防疫，要保社交距離

此外，鴻海上周傳出北美廠區遭受勒索軟體（Ransomware）攻擊，駭客要求鴻海集團相當於台幣10億元價值的比特幣贖金。

談到這個議題，劉揚偉對著記者微笑表示：「我想了很久要怎麼跟大家說，但這件事情就跟新冠疫情一樣，病毒會一直存在，環境合適就會冒出來，只是什麼時候出來？」

劉揚偉用疫情妙喻駭客攻擊，他認為駭客一直存在於網路世界中，處於休眠狀態的時候，是在等待適當的時機發動攻擊，因此，企業也必須有防疫意識，如同大家熟知的勤洗手戴口罩、保持社交距離。

網路世界同樣如此，需要有防火牆、定期清理檢查等等，並與可能的汙染源保持距離，「這些都需要長期的投資。」

責任編輯：王郁倫