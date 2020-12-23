人氣遊戲《電馭叛客2077》推出兩週內狂銷超過1300萬套，但因bug太多引起玩家要求退款，但面臨數位內容的退款限制多等問題，究竟爭議該如何落幕？

CD Projekt SA表示旗下CD Projekt RED製作的《電馭叛客2077》 (Cyberpunk 2077)，自12月10日推出至今，目前已經累積銷售超過1300萬套。若以Steam銷售版本標示價格為新台幣1599元計算，至少已經累積超過新台幣207.87億元。但由於《電馭叛客2077》可能想趕搭新世代遊戲主機推出的熱潮，在很多bug未解的狀況下就推出，讓玩家紛紛開始要求退款。

此前，《電馭叛客2077》在開放銷售首日即創下800萬套銷售紀錄，當時就讓遊戲開發與宣傳支出全數回本。不過，由於疑似讓遊戲趕鴨子上架地銷售，使得遊戲在無法有足夠時間檢視問題情況下進入市場，不少玩家反應遊戲有諸多bug出現，舉凡貼圖錯誤、應該出現的人物從畫面上消失，甚至有家用主機版本出現遊戲閃退的情況，玩家們氣得要求退款。

原先，包含Sony等遊戲銷售通路皆以智慧財產權為由，認定遊戲在遊玩超過一定時間後就不適用退款原則，因此拒絕玩家申請退款，各平台數位內容退貨、退款認定條件不一，是否影響消費者權益的討論又再次浮上檯面。

但由於《電馭叛客2077》的bug真的太多，讓申請退款的玩家人數持續增加，銷售《電馭叛客2077》數位版的通路決定將此視為特殊案例，Sony就決定將《電馭叛客2077》從PlayStation Network下架並同意玩家申請退款，微軟也同意向所有購買遊戲的玩家提供全額退款，而GameStop等遊戲銷售通路同樣也跟進。

CD projekt

CD Projekt SA方面則表示願意自掏腰包承擔玩家退款所需成本，希望藉此平息遊戲太多Bug造成玩家不愉快的問題。另外，因為《電馭叛客2077》所造成問題，CD Projekt SA目前市值也直接大減40%，約損失50億美元 (約新台幣1500億元)。

《電馭叛客2077》最早是在2012年對外公布，但直到2018年才確定由全新工作團隊負責開發，並且在2019年的E3電玩展由著名男星基努李維登台介紹，同時確定飾演遊戲中重要角色「強尼銀手」 (Johnny Silverhand)，更宣布遊戲會在2020年4月16日推出，但後續因為內容調整需求，遊戲多次延後上市，最終才敲定在12月10日正式上市銷售。

玩家引頸期盼多時，等到的卻是《電馭叛客2077》bug不斷。內部員工將問題歸咎在高層為了讓遊戲更快進入市場銷售，因此定下不合理的上市時間，造成開發團隊必須超時加班趕工，沒有額外時間可以仔細檢視、修正bug問題，甚至因為趕鴨子上架的作法，使得遊戲作品變成殘破不缺，因此揚言若公司高層不對此決定道歉，將會從內部發動造反，藉此表達抗議。

資料來源：The Verge、CD Projekt、Windows Central

責任編輯：錢玉紘