過去，航空公司忙著把班表塞滿，新創難以找到合作的機會。現在，當邊境封鎖，則是少有雙方能好好坐下來聊聊的時刻。

「是時候辦一個聯盟發表會，去跟所有人說，我們結婚了。」旅遊體驗電商平台KKday執行長陳明明說。

KKday於今（23）與台灣虎航簽訂合作備忘錄，宣示於同時期成立的兩家公司，將在未來有更多深度的合作，「策略聯盟的簽署，將讓2個團隊有更深厚的交集與創意發想，規劃出更多元的旅遊商品。」台灣虎航董事長陳漢銘說。

雙方在未來將有更緊密的合作，並推出更多創新旅遊商品

由左至右為台灣虎航總經理張明瑋、台灣虎航董事長陳漢銘、KKday執行長陳明明、KKday營銷長黃昭瑛、台灣虎航商務長許致遠。 KKday

時間拉回今年6月，台灣虎航與KKday初步商討合作的可行性，在邊境封鎖的情況下，台灣虎航的飛機也都被迫停在停機棚，「我們什麼都沒有，飛機很多，當時在想怎麼與KKday合作，雙方來互利資源。」台灣虎航的總經理張明瑋說。

後續雙方合作推出航空體驗營，讓大人小孩都能第一線體驗地勤與航空的相關業務，體驗營至今仍持續販售，已變成邊境封鎖下常態性的體驗活動。而後還有微旅行，主打在空中體驗米其林饗宴，以及取消飛行的七夕情人節班機等。

在多次的合作之下，雙方也逐漸有了默契，便簽訂合作備忘錄向所有人宣告雙方的緊密關係，「可以期待我們還會推出一連串，創新的旅遊活動。」陳明明說。

此外，張明瑋也透露，台灣虎航已投入2億元翻新IT系統，「『行銷的虎航』已經有目共睹，在網路與創意聲量上我想我們不會輸，接下來要讓大家看到『科技的虎航』。未來團隊在2021年在合作上，會以KKday作為第一考量。」

據了解，KKday已經找來多年航空與傳統旅行社經驗的成員加入，並特別成立「航空小組」，該組將在邊境封鎖的期間與各大航空公司合作，合作活化航空公司所擁有的資源。

簽訂MOU第一檔合作，買溫泉套票送日本來回機票

而在簽訂MOU的同日，KKday宣布與虎航攜手推出「泡到飽的溫泉套票」，鎖定冬季國旅商機，精選5大溫泉飯店合作，還贈送一張日本不限航點來回機票。

KKday營銷長黃昭瑛表示，「這5家溫泉飯店的泉值，在日本都能找到相對應的溫泉點，也剛好都在台灣虎航的航線之內，所以消費者可以預先規劃，在解封之後直奔日本泡湯。」此外，雙方也提到，外界揣測在邊境開放時，機票價格將會居高不下，所以現在獲得來回機票，也許對消費者是相對划算的時機點。

展望明年，台灣虎航董事長以「充滿希望的一年」來形容，「2020年真的充滿挑戰，但隨著疫苗迎來曙光，希望能回到過往想出發就出發、想飛就飛的日子。」

KKday的陳明明則說，「2020年大家都過得很辛苦。希望2021年，疫苗大家都可以施打，這段時間旅遊業要積極吸取經驗，用創意去形塑旅遊業，把品質做高、做深，讓消費者對於旅遊的體驗更加追求。

責任編輯：蕭閔云