日月光、中華電、高通，三位重量級人物親自出席，現身日月光高雄廠 K23 的研發大樓內，揭露這一個智慧工廠，究竟能做些什麼？

不為服務一般消費者，而是為企業專門打造的5G 企業專網，被視為電信業者在 5G 的「真戰場」，今（16）日，在台灣 5G 正式開台半年後，打開全新的一章。

半導體封測一哥日月光、電信巨頭中華電信、晶片大廠高通正式宣布，三方聯合打造不僅是台灣、更是全球第一座的5G mmWave（毫米波）企業專網智慧工廠，也是第一個導入台廠小型基站的 5G 企業專網，「台灣味」特別重，在中華電信和高通的牽線下，無論是硬體設備還是軟體應用，參與的台廠就有 7～8 家。

「5G 企業專網我們做了很多，從學校到展館，但日月光就是從實驗場域變成實際商轉的例子！」中華電信董事長謝繼茂說道。

美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰（左）、日月光半導體執行長吳田玉（中）、中華信董事長謝繼茂（右）親自出席記者會。 唐子晴攝影

三位重量級人物親自出席，現身日月光高雄廠 K23 的研發大樓內，揭露這一個智慧工廠究竟能做些什麼？首度採用 mmWave 而非主流的 Sub-6，又能帶來什麼不一樣的應用？這一個 5G 企業專網，又是如何把台廠們串起？

高雄第二園區導入！未來18座智慧工廠都有5G？

日月光集團目前在高雄有兩個園區，共計 18 個智慧工廠，這一次的 5G mmWave 企業專網則是選在第二園區內。

「我不排除未來 18 座智慧工廠都導入5G！」日月光執行長吳田玉更進一步透露，2021年日月光將投資940億台幣、雇用 8,600名員工，再加開 7 座智慧工廠，建立高雄第三個園區，這些新工廠從設計上就要把 5G 概念導入其中。

雖然吳田玉並未說明打造一座 5G mmWave 企業專網的金額，或是下一步的使用規劃，但仍揭露已導入至日月光集團高雄廠生產線的三大應用。

廠內上千種設備，一副 AR 眼鏡後台人員隔空協作維修

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日月光作為半導體封測一哥，旗下擁有數千座機台，必須時時監測其運行狀況。透過 5G mmWave 網路，一旦偵測出問題，後台人員不用跑到現場，透過戴在維修人員身上的AR（擴增實境）眼鏡，即能遠端進行維修，因為 5G 大頻寬、低延遲的特性，能即時傳送製程中因檢測產生的巨量高解析度圖片，並進行大數據分析，遠端調整製程，以提高檢測精準度、良率與產能。

身為中華電信 5G 國家隊的成員之一，由中華電信牽線，仁寶成為此次提供 AR 眼鏡的台灣廠商。 唐子晴攝影

AGV 智慧無人車搬運又巡檢，違規操作全被看透

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連上 5G mmWave 網路，無人車除了能自行搬運東西外，透過安裝的攝影機，再進行AI（人工智慧）及大數據分析，便能達成自動巡檢功能。在展示影片中，當人員沒戴手套、距離過近，或是機台發生異常時，都能自動給予警示。

值得一提的是，無人車上的 360 度鏡頭中，搭載的是第一屆「高通台灣創新競賽」入圍台灣新創團隊灼灼科技（DT42）的人工智慧檢測系統。

AR 體驗工廠「水回收」過程，成教育課程素材！

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日月光綠科技教育館是目前全台灣最大的中水回收廠，從工廠放流水進行水資源回收淨化，最後回到製程中「再利用」，日月光把這一過程透過 AR 演示，成為全台灣最大透過 5G mmWave 的 AR 實驗場域，開放參訪教課。

這個企業專網「本土味」很濃！串起多家台廠

有中華電信牽線，再加上承諾持續投資台灣的高通把進程拉到南台灣，此次參與建置 5G mmWave 應用場域的「台灣本土夥伴」眾多，包括提供 5G mmWave 小型基站的中磊電子、智慧視覺解決方案供應商華晶科技、機器人廠商女媧創造科技、仁寶電子、Acer、新創團隊灼灼科技（DT42）、無人機廠商台灣希望創新公司等等，現場數得出來的就有7～8家。

女媧創造過去主攻陪伴型機器人，此次由高通牽線，首次走入 5G 企業專網的應用中，未來將研發中大型服務型機器人，導入到日月光的工廠中。 唐子晴攝影

台灣本土無人機廠商台灣希望創新公司，原先已經和日月光合作，機身上搭配空氣偵測盒子，在工廠上空巡檢路線進行空氣品質採樣，接下來將採用仁寶的 5G 模組，在 5G mmWave 環境下運行。 唐子晴攝影

仁寶透露，下一步是將搭載高通 5G 數據機晶片的仁寶 5G 模組，以及自主研發的 5G VR 眼鏡導入日月光工廠中。 唐子晴攝影

值得一提的是，這是第一座導入台廠小型基地台的 5G 企業專網，供應廠商為中磊電子，中華電信則負責協助中磊與自家5G網路介接，謝繼茂坦言過程並非一帆風順，碰到不少問題，「我們在實戰的經驗中，彼此都有進步，對網通廠商來說也學到東西，他們未來走出去打國際市場，也更有信心。」

為何選擇還未成主流的mmWave？

但是，無論是先前的各種 5G 專網實驗場域，還是遠傳電信和台達電子的 5G 智慧工廠，採用都是目前主流 Sub-6，這一次選擇 mmWave，究竟優勢為何？

答案無疑是「大頻寬」。中華電信估計，在台灣高頻的 28GHz mmWave，總頻寬是中低頻 Sub-6 3.5GHz 的9倍以上。「若從終端設備來看，很多東西不是 4G 不能做，但頻寬不夠大，大家的內容就會被侷限，當你頻寬夠大，更需要大量處理影像，不用只拘泥於 2D 而已，」仁寶電腦研發中心資深經理黃兆華說道。

這一次的 5G mmWave 企業專網，小型基站全由中磊提供。 唐子晴攝影

官方人員透露，這一次在工廠建置中，已經做到 mmWave 小型基站設置的比WIFI 基站還要少，大約 50 x 60 m的場地中，基站數約為10～12個。「無論如何，這至少在高通積極佈局毫米波上，立下一個驗證的里程碑。」劉思泰表示。

責任編輯：錢玉紘