自駕新創技術公司Nuro，宣布成第一家在加州境內以自駕技術投入商用的業者，未來將提供自駕車外送服務。

總部位於加州的自駕新創技術公司Nuro，宣布成第一家在加州境內以自駕技術投入商用的業者。目前Nuro並未掛牌上市，但近期則是融資高達5億美元金額。

Nuro最初採用Toyota Priuse油電混合車款打造自駕車，後續則推出自行研發的R2運送貨車，藉由無方向盤等傳統車輛控制介面，讓車內存放貨品空間大幅增加，藉此對應食品、貨品或藥品運送需求。

相較Uber、Lyft等期望推動自駕搭乘服務業者發展腳步，Nuro以相對較快腳步佈局加州自駕技術商用化發展，並且預期在目前行冠狀病毒疫情險峻情況下，可以透過自駕車降低貨品遞送時的近距離接觸風險。

由前Google員工創立的Nuro從2017年就開始在加州境內道路進行測試，最初是以人力手動方式進行遠端操作，並且在車上配置一名隨行人員負責解決緊急狀況，後續才推出自行打造的R1原型車款，並且藉由R2投入自駕技術商用化發展。

目前Nuro出勤送貨條件，必須在天候良好、以時速度不超過25英里 (約時速35.4公里)情況下，避免影響車輛運作，同時目前對應送貨地區僅限舊金山灣區、聖塔克拉拉拉郡、聖馬刁郡特定道路。

在Nuro法務及政策長大衛·埃斯特拉達（David Estrada）說明中，自駕技術應用將能為加州帶動更多服務商機與就業機會，其中包含解決過往採購必須驅車前往遠方商場的不便，並且讓商品遞送變得更有效率，另外也因為自駕技術應用背後必須有更龐大技術人員、服務人員支撐，因此也能協助更多人就業。

除了Nuro，包含Waymo日前也已經獲准在加州境內測試自駕車，而通用汽車、亞馬遜旗下Zoox也同樣獲准上路測試，預期未來加州會有更多自駕技術應用車輛在道路間行駛。

資料來源：David Estrada’s Blog、The Verge

責任編輯：錢玉紘