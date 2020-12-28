宏碁集團子公司紛紛上市櫃，宏碁智聯25日上櫃成集團上市櫃第四家，董事長施宣輝指2021年將以ESG為執行重點，他身兼兩上櫃董座，卻鼓勵兩公司互相較勁。

宏碁智聯25日上櫃，成為宏碁集團旗下第四家上市櫃公司，董事長施宣輝喜悅寫在臉上，他致詞時語出驚人，除預告集團2021年將加強ESG（環境、社會和公司治理）執行，更喊出宏碁智聯要拚超越安碁資訊，意喻勉勵股價要上三位數。

宏碁智聯趕在2020年結束前夕熱鬧掛牌上櫃，成為集團旗下第四家上市櫃企業，而興櫃仍有展碁正在規劃中，集團成員家數不斷銳增。

櫃買中心總經理李愛玲與宏碁智聯施宣輝。 王郁倫攝影

施宣輝預告2021年集團將加強ESG執行力，ESG其實也就是除社會責任外，更重視「環境」這一項，過去企業發展對環境的照顧不是這麼大，宏碁集團過去3～4年一直加強減碳，比方訪客洽公都不會給紙杯，產品開發也會計算碳排放率，並要求上游供應商減碳，加強供應商管理。

對於大客戶台積電目標2030年非工廠部分100%使用再生能源，施宣輝也強調宏碁智聯絕對會朝該部分協助客戶達成。對於宏碁本身，他坦言除員工減塑都自帶水杯，中午午休也會關燈，關空調，產品以可以回收為設計方向，未來新產品開發也會朝此方向推行。

施宣輝已是兩上櫃公司董座

櫃買中心總經理李愛玲致詞爆料，宏碁智聯雖從宏碁新竹分公司獨立而來，跟其他系統整合商相比，分家時帶著台積電等豐厚半導體客戶訂單，又有集團資源，但分家後，靠努力增加不少新客戶，現在更要隨客戶設廠需求到美國服務，成功關鍵是不把人力派遣視為成本負擔，讓派駐在客戶端的人力隨時回報客戶需求，跟客戶建立夥伴關係，彼此緊密度會更高。

櫃買中心總經理李愛玲表示宏碁智聯派遣人力到客戶端掌握需求，是建立合作緊密關係關鍵。 王郁倫攝影

宏碁智聯會計師則透露，2017年總經理韓政達就喊出3年要IPO計畫，當時內心認為「志氣可嘉」，但沒想到果真三年準時IPO，他歸納原因有三點，1.宏碁智聯有宏碁的DNA，在公司治理相當成功，其次是客戶導向服務，第三點是OTC今年審查迅速助攻。

施宣輝更喊話表示，系統整合商宏碁智聯雖是宏碁集團第二家上櫃公司，但期勉要拚超越資安業安碁資訊，成為上櫃第一（股價），換言之，以安碁股價129元來說，等於喊話宏碁智聯要拚三位數。

而回應其他媒體追問，他則解釋超越安碁的意思是「短期先比股價、比EPS、比營收，日後再增加新的比較項目。」鼓勵內部小雞較勁，不會護短。

台積電訂單貢獻逾5成，將赴美助設廠

宏碁智聯最大特點是台積電訂單貢獻就達5~6成，含IC設計等客戶的話更超過70~75%，金融營收佔比5~10%，也拿下王道銀行客戶訂單，積極多角化，推出生產履歷、智慧醫療、數位金融方案等等，不過目前客戶IT委外營收仍佔15~20%，系統整合營收7~8成，並盡力協助客戶前進東南亞及美國市場。

宏碁智聯董事長施宣輝期望公司超越安碁。 王郁倫攝影

不過台積電目前赴美設廠，資訊系統建置合作夥伴尚未出爐，除宏碁智聯積極挾集團資源爭取，中華電信也擺下陣勢要搶奪商機。

根據宏碁智聯提供的企業簡報，集團旗下資安業者安碁資訊、軟體資訊整合業宏碁資訊服務、數據中心代管eDC及伺服器業者海柏特，都是透過宏碁智聯服務面對終端客戶，掌握最後一里路，而與宏碁智聯營運雷同的宏碁資訊服務也已經公開發行，預計2021年初就將送件登錄興櫃。

責任編輯：蕭閔云