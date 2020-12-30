Google Photos相簿將從明年6月1日起，大幅刪減免費容量，只留下15GB可用。如此一來，還有哪些相簿平台可以供用戶們儲存圖片？

先前Google宣布，明年6月1日起，將會修改Google相簿的使用規則，免費容量只剩下15GB。也就是說，用戶不能再免費用到飽，需要慎選上傳備份至雲端的內容，或是乖乖付費。

不過，若是真的有需求，除了Google相簿之外，用戶們還有那些選擇呢？

若是你已經習慣Google相簿的介面，也許可以考慮直接付費使用「Google One」服務，無痛轉移。

Google One

Google One目前的收費方式為，100GB儲存空間每個月65元；200GB每個月90元，2TB則為每月330元，都可以年繳費用（價格一致）。

需要注意的是，Google仍為用戶提供一些緩衝方案，在明年6月1日後，原先已經上傳過的照片不會計入到15GB的上限中。若是有Google手機Pixel的用戶，則可以繼續上傳高畫質照片，不會影響15GB的限制。

如果你有蘋果產品的話，那麼最好選擇自然是iCloud相簿，在手機或是Mac電腦中都有內建，擁有iCloud帳號的用戶可以有5GB的免費儲存空間，其餘收費方式為：50GB為每月30元；200GB為每月90元；2TB為每月300元。

Windows系統用戶可以透過App進入iCloud，但Android用戶只能透過瀏覽器進入。

Flickr的免費方案上限為1,000張照片，每張大小限制為200MB，影片則為1GB，若是想要無上限方案，每月收費為7.99美元，年繳為71.88美元。

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付費會員的優勢包括，可以看到哪些照片比較熱門，以及Adobe、SmugMug等公司的商品折扣。

Photobucket也有提供免費方案，可以上傳250張照片，如果覺得介面適合自己的話，可以從初學者計畫開始用，每月為5.99美元或是每年64.68美元，可提供25GB的儲存空間，沒有廣告，也可以以密碼保護相簿，也有其他進階版的功能。

Photobucket

這個網站更適合有大量儲存需求的專業攝影師，提供專業人士儲存、展示甚至出售作品的平台。

500px

該網站有兩種付費計畫，一種名為「Awesome」，提供無限上傳、無廣告、喜好的照片歷史記錄等等，每月費用為4.99美元，或是每年59.88美元。另一種「Pro」方案提供更多服務，以及可組織規劃照片的工具，每月9.99美元，或是每年119.88美元。

亞馬遜提供網站的Prime會員雲端照片儲存服務，名為「Family Vault」，可以與五個家人或朋友共同分享，並且沒有容量限制，費用為每年119美元。不過僅限於照片，無法存放影片或其他檔案，若有這類需求，Prime會員可以有5GB的儲存空間，還有一系列的付費方案，起跳價為每月1.99美元，可獲得100GB的儲存空間。

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責任編輯：文潔琳、蕭閔云

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