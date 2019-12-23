付費用戶不到1%的情況下，Flickr正面臨營運困境，母公司SmugMug執行長發出求救信，希望用戶能踴躍訂閱服務。

為人津津樂道的圖片共享平台Flickr，似乎再也撐不住了。母公司SmugMug執行長唐．麥克艾斯基爾（Don MacAskill）如今放下顏面與身段，撰寫公開信向外界求助，希望用戶們能付費訂閱，幫助他們繼續譜寫Flickr的夢想。

「 全球最受喜愛的虧損企業Flickr，仍然需要你的幫助 。」麥克艾斯基爾在求助信中如此坦白，言詞中自嘲的意味滿溢而出。

SmugMug之所以撰寫這封信，並非想號召民眾捐款，而是希望用戶們訂閱Flickr Pro服務。Flickr Pro服務一年為50美元，目前適逢聖誕節特價只要36美元，不過麥克艾斯基爾提到，由於公司已不堪虧損，計劃2020年將調漲訂閱價格。

麥克艾斯基爾說，每個訂閱Flickr Pro的用戶，都在為Flickr的存續貢獻一份心力，並為攝影師們創造美好的嶄新體驗。連年虧損的Flickr，需要更多一點的用戶付費，以延續圖片儲存平台的夢想。

熱愛攝影買下Flickr，但連年虧損不堪負荷

兩年前，SmugMug「拯救了」於水火之中的Flickr。

麥克艾斯基爾表示，SmugMug當初買下Flickr，不是因為這項服務是個金雞母。當年身處Yahoo手中這個品牌，是個每年虧損數千萬美元的燙手山芋，SmugMug的及時出手，可說是保住平台上累積的上百億張照片。

備受許多攝影師喜愛的Flickr面臨經營困境，執行長首度發出救助信希望用戶能踴躍付費訂閱。 Flickr

SmugMug毅然決然收購Flickr，只是基於對攝影的熱愛，「我們買下Flickr是因為熱愛攝影，並相信Flickr這樣的平台不僅應該存續下去，更該成長茁壯。」

「為此，我們背負巨大風險進行干涉並拯救Flickr。我們共同建立全球最大的攝影師社群，一個攝影師能融入其中，或者展現自己的平台。」麥克艾斯基爾說。

麥克艾斯基爾吐露，雖然目前的虧損已比Yahoo時期好得多，但他們做得還不夠，未來無法再繼續走下去。縱然Flickr累積超過1億的龐大用戶，但他們沒有廣告，無法單純地將流量變現，必須仰賴用戶自發性訂閱付費。

收購兩年來，SmugMug竭盡全力為Flickr用戶帶來更好的使用體驗，公開信中提到，他們擺脫Yahoo的登錄系統，並將資料儲存轉移至亞馬遜網路服務（AWS）上，過程中更進一步優化頁面與圖片讀取速度，同時降低平台當機的可能性。

以上種種全都是沈重的花費。

SmugMug的期望並不高：1%。目前只有不到1%用戶訂閱Flickr Pro服務，麥克艾斯基爾聲稱，只要能獲得略多於1%的訂閱用戶，Flickr就有辦法正常維持營運。

創新處處掣肘，Flickr被Yahoo收購後命運多舛

Flickr誕生於2004年， 由史都華．巴特菲爾德（Stewart Butterfield）及凱特莉娜．菲克（Caterina Fake）夫婦創辦。值得一提的是，巴特菲爾德也是企業通訊軟體Slack的創辦人。

巴特菲爾德曾透露，在Yahoo的掌管下，他們的創新處處掣肘，浪費了許多資源。 Web Summit

在這個網際網路高速成長的年代，Flickr成功獲得用戶青睞，成為當時民眾分享、討論照片的主要平台之一。2005年，Yahoo以3,500萬美元收購Flickr，這看似大好的前景，卻成為後續14年多舛命運的開端。

2012年一篇《Yahoo如何殺死Flickr並在網際網路中落敗》的文章批評道，Yahoo並不是一間有遠見的企業，儘管當時廣為收購各種新創，這間巨頭卻絲毫不在意社群，或者如何拓展社群，只看重當前用戶產生的數據庫。

理念的差異下，過去的Flickr團隊成員透露，他們耗費龐大時間心力與Yahoo溝通每個決策與新產品，同時還得浪費大量資源於服務整合上。Yahoo希望用Flickr取代他們既有的相簿服務，並與信箱等旗下各種服務串接。

不斷的內耗導致Flickr無暇顧及創新，從而讓他們錯失了智慧型手機的浪潮。App Store在2008年就已問世，然而Flickr行動App直到2009年才生出來，且使用體驗極為差勁，受到用戶廣泛的批評，這歸咎於Flickr與Yahoo兩者對於App應有功能認知的衝突，最後只得將圖片分享行動平台市場拱手相讓。

Flickr最初推出的手機App使用體驗極其差勁，招致廣大用戶的批評。 shutterstock

2013年開始，Yahoo執行長換人後才積極為Flickr做出改變，例如推出1TB免費儲存空間招攬用戶；2014年更推出Marketplace服務，提供攝影師授權照片的平台，不過業績慘淡，便在兩年後宣佈關閉；2015年則推出Flickr Pro訂閱服務，也是現在Flickr的主要營收來源。

2016年Yahoo被Verizon以近45億美元的價格收購，Flickr也一同納入Oath（現稱Verizon Media）旗下，然而這位繼子並不受母公司重視，虧損連連的品牌成為Verizon亟欲脫手的棘手難題，隨後這間公司被熱愛攝影的SmugMug所相中。

Flickr並非唯一在Yahoo收購後，有如此坎坷遭遇的企業，昔日Yahoo以超過10億美元買下的社群網站Tumblr，前陣子也以不到300萬美元的價格被賣給部落格技術網站Automattic，可說是難兄難弟。（昔日社群巨星白菜價賤賣！Tumblr又換爹娘，禁黃令解除無望）

雖然Flickr已經輝煌不再，但他們聲稱擁有超過7,500萬攝影師，與1億位用戶。根據研究機構comScore統計，去年3月時擁有1,310萬不重複訪問人數，前年同期僅1,080萬左右，似乎正在持續回溫。

訂閱人數不如預期？執行長透露已準備「備案」

目前可以放心的是，這封求救信不代表Flickr立刻就要玩完。麥克艾斯基爾表示，這封信是他獲得用戶對這項服務反饋的手段，希望能釐清自己是否走在正確的道路上。

Flickr營運面臨的困境也早有徵兆，去年SmugMug取消自2013年開始提供的1TB免費空間，同時限制免費用戶最多只能上傳1千張照片。此舉便是希望用戶能訂閱Flickr Pro服務，從現在的求救信看來，成效可能不如預期。

用戶們最擔心的莫過於，如果求救信反響不如預期，沒有吸引到太多用戶加入訂閱行列該怎麼辦？麥克艾斯基爾透露，他們有準備備用計畫，「這是我們確定是否需要採取其中一個手段的方法。」

麥克艾斯基爾的說法似乎有點讓人感到不安，但SmugMug暫時沒有明說這些手段究竟是什麼，用戶們或許要做好最壞的打算。

資料來源：USA Today（1）、USA Today（2）、The Verge、Gizmodo、TechCrunch

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責任編輯：陳映璇