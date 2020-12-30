Netflix影集《今際之國的闖關者》紅遍逾40國，由漫畫改編的真人劇究竟有哪些厲害之處？劇情、故事、製作一次揭密。

繼日劇《AV帝王》轟動全球後，串流娛樂平台Netflix推出原創懸疑推理日劇《今際之國的闖關者》（今際の国のアリス，Alice in Borderland），一播出就登上Netflix台灣、日本排行榜冠軍寶座，也在法國、德國、南韓、泰國、義大利、沙烏地阿拉伯等超過40個國家衝上排行榜，引發劇迷熱烈討論劇情、尋找隱藏彩蛋。

收穫96%好評、空降40多國排行榜

Netflix原創日劇《今際之國的闖關者》由億萬票房電影《王者天下》導演佐藤信介率製作團隊打造，山崎賢人及土屋太鳳領銜主演，自10日上映不到3天，就登上台灣排行榜第一名，超越《后翼棄兵》、《鬼滅之刃》與剛上映的《返校》影集。《今際之國的闖關者》在爛蕃茄（Rotten Tomatoes）影評網上收獲近滿分的96%觀眾好評。

Netflix表示，確認開拍《今際之國的闖關者》第二季。導演佐藤信介更誇下豪語：「絕對要創造出超越想像的世界」。

改編自同名人氣漫畫！故事特殊、劇情緊湊

《今際之國的闖關者》改編自日本漫畫家麻生羽呂的同名生存驚悚漫畫。其自2010年12月開始於《週刊少年Sunday》連載，並於2016年2月完結。新章《今際之國的闖關者RETRY》則於2020年10月起，在《週刊少年Sunday》連載。

Netflix原創日劇《今際之國的闖關者》宣傳海報。 Netflix

《今際之國的闖關者》劇情背景設定在名為「今際之國」的世界，在這個世界中，人們想存活就必須參加遊戲，並通關以累積撲克牌的「簽證」天數（能活著的天數）。其中4種花色的撲克牌，分別代表該不同遊戲關卡的特色：

黑桃：以體力決勝負的「肉體型」遊戲

紅心：玩弄人心的「心理型」遊戲

梅花：講求團隊合作的「平衡型」遊戲

方塊：考驗智力的「智慧型」遊戲

《今際之國的闖關者》故事的起點，以平日蝸居家中、沈迷電玩、擅長解謎的宅男有栖與死黨們相約澀谷、受困於廁所，出來後卻發現東京竟變成空無一人的城市開始。在神祕指引之下，眾人參加了限時的「生死遊戲」，在密室逃脫過程中險些慘遭烈火吞噬，然後才明白自己被迫進入名為「今際之國」的世界。

Netflix原創日劇《今際之國的闖關者》劇照。 Netflix

面對智能、體能雙重考驗的死亡危機，有栖將與從未與任何人組隊、體力優於自己的宇佐木鳳聯手闖關，前往破解遊戲的關鍵所在地「海灘」，揭開一連串的恐怖關卡與謎團，朝通關「今際之國」之路邁進。《今際之國的闖關者》如《詐欺遊戲》、《賭博默示錄》、《殺戮都市》般的賭博、燒腦、大逃殺劇情，緊湊、不拖沓，僅以8集的「迷你劇」便交代完劇情。

日本奧斯卡名導執導，演出陣容備受期待

《今際之國的闖關者》由億萬票房導演，以《王者天下》拿下有「日本奧斯卡」之稱的日本電影學院獎的導演佐藤信介執導。男女主角則由四度合作的山崎賢人和土屋太鳳演出，熟悉的搭檔一同飆戲也讓角色更為立體，並吸引到先前的大批影迷們。

被封為「漫改王子」的山崎賢人，在《今際之國的闖關者》中一改過去王道、英雄般的設定，演出身無一技之長、被家人鄙視、渾渾噩噩的宅男有栖良平。

Netflix原創日劇《今際之國的闖關者》劇照。 Netflix

與山崎賢人合作的土屋太鳳則飾演獨自挑戰遊戲的攀岩高手宇佐木，與山崎賢人同心協力找出求生關鍵。在遊戲中多次展現出超越常人的體能，甚至能從公寓3樓安全地一躍而下。

Netflix原創日劇《今際之國的闖關者》劇照。 Netflix

揭密拍攝過程，如電影般的高規格製作

為了實現「今際之國」的世界觀，《今際之國的闖關者》導演佐藤信介特別集結日本一流製作團隊，首次跨出海外與新加坡、洛杉磯與印度的視覺特效團隊合作，並邀請曾因製作《少年Pi的奇幻漂流》電影中的老虎「理查帕克」而榮獲奧斯卡金像獎的艾瑞克揚德布爾（Erik-Jan de Boer）擔任視覺特效總監。

Netflix原創日劇《今際之國的闖關者》劇照。 Netflix

《今際之國的闖關者》力求展現如同電影的超高製作規格。導演佐藤信介在虛擬攝影棚製作全電腦動畫的即時預覽畫面，以電腦繪圖方式繪製了背景和車輛，再結合攝影指導於動態捕捉攝影棚拍攝的動作，讓全體工作人員都能在開拍前有具體概念，並在不斷嘗試之後才正式拍攝。

Netflix原創日劇《今際之國的闖關者》劇照。 Netflix

第一集開場便以「一鏡到底」的技術拍出原本人潮洶湧的東京涉谷街頭、近萬位路人在一眨眼之間全部灰飛煙滅，彷彿人間蒸發的巨變，連原著作者麻生羽呂老師都為之驚嘆。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉載自：八分生活