亞馬遜（Amazon）繼9月推出Podcast服務之後，近日宣布收購Podcast平台Wondery，同時美國少數僅存的大型獨立製作公司。

2020年Podcast快速起飛，不論是蘋果、Google、或亞馬遜無不大動作投資內容。亞馬遜今天宣布將正式收購Postcast平台Wondery，未來將成為音樂串流平台Amazon Music的一部分內容，而Amazon Music也是從今年9月才開啟了Podcast服務，雖然亞馬遜並未公開收購金額，但根據之前的媒體報導，Wondery估值至少為3億元。

Wondery是目前美國最大Podcast獨立製作公司。 Wondery

Wondery是以《Dirty John》、《Dr. Death》等犯罪節目而知名，也是目前美國市場上僅剩的大型Podcast平台，在此之前就曾傳出蘋果和Sony想併購Wondery。而根據《Wall Street Journal》報導Wondery執行長赫爾南·洛佩茲（Hernan Lopez）將在併購交易完成後辭職，改由營運長詹·薩金特（Jen Sargent）接任。

亞馬遜沒有透露收購價格，儘管彭博社和《華爾街日報》早些時候的報導都表明，Wondery的價值至少為3億美元。從技術上講，Wondery將成為Amazon Music的一部分，後者於今年9月啟動了播客支持。《華爾街日報》（Wall Street Journal）記者本·穆林（Ben Mullin）表示，奇妙的首席執行官赫爾南·洛佩茲（Hernan Lopez）將辭職，並在交易完成後離開公司，首席運營官詹·薩金特（Jen Sargent）將接任。

收購Wondery之後，亞馬遜擁有更多人氣內容與Spotify、蘋果競爭Podcast市佔，亞馬遜表示收購Wondery並不會改變現有經營策略，Amazon Music將以提供多元內容為目標，滿足聽眾的各種內容需求。同時，亞馬遜也希望透過收購Wondery帶領創作者、主持人向全球市場邁進，一同加速Podcast發展並累積更多訂閱戶。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：亞馬遜、The Verge