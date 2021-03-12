2021療癒大展「奈良美智特展」3月登台，更將帶來奈良美智最新創作「月光小姐」，有別以往大眼女孩的邪惡與純真並存，新作品更聚焦在寧靜的精神意象。

首圖圖片來源：MORI ART MUSEUM, Photo/Kioku Keizo

編按（2021.3.12）更新：



奈良美智先前來台參與布展工作後，已返回日本，在11的開展記者會上，他透過影片表示會再次來台灣，參與高雄場、台南場的布展工作（預計分別於7月、11月開展）。



而《奈良美智特展（YOSHITOMO NARA）》也在3月12日於關渡美術館登場，相關資訊搶先看！

《奈良美智特展（YOSHITOMO NARA）》是由文總主辦，將於2021年3月12日至6月20日在關渡美術館登場，首波曝光的展出作品，是奈良美智去年在東京森美術館展覽的新作「月光小姐（Miss Moonlight）」。

甜美而憂鬱，直抵寧靜的精神意象

不同於大家熟悉的搖滾女孩，有著邪惡與純真並存的意象，近年奈良美智創作聚焦在作品角色寧靜的精神意象，延續了每個人心中孩童般的純真與身體性，也喚起觀眾心靈深處穿梭於社會現實與想像世界的感性。隨著這次展出，參觀者能一探新作品所傳達的寧靜，在甜美而憂鬱的「月光小姐（Miss Moonlight）」和精選作品的陪伴下，用療癒開展2021。主辦單位也以主視覺製作宣傳卡片，獨家於一月號「FOUNTAIN新活水」搶先曝光。

「月光小姐 Miss Moonlight」為奈良美智去年在森美術館展覽上首度現身的新作品，為 220 x 195 cm 的大型作品。這次特展是這件新作首度於日本海外展出，也成為這次展覽的主視覺。 圖片提供／INCEPTION 啟藝

以台日交流為核心，是促成這次展覽的重要契機

舉辦這次展覽的重要契機，源自於去年4月，奈良美智在推特上表達對台灣捐贈口罩的感謝，為此蔡英文總統也在社群予以回應，在互動熱絡後，搭起台灣與奈良美智的友好橋梁，為來台展出埋下伏筆，加上今年正好是311十週年，日本台灣交流協會也希望將「奈良美智特展」納入日台友情系列活動，經奈良美智同意後，便攜手文總積極協助並籌辦相關事宜，也期望讓台日間的情誼更別具意義。

去年 4 月奈良美智在推特上表達對台灣捐贈口罩的感謝，蔡英文總統予以回應，是這次來台辦展的契機。 螢幕截圖自twitter

有可能在台灣各地巡迴展出

日本最具影響力的當代藝術家——奈良美智，能在311十週年之際，首度在台灣舉辦特展，更加展現台日之間深厚的情誼，也看出奈良美智對於世界關懷的用心之深、堅持之力。

展覽由中華文化總會、Yoshitomo Nara Foundation(Japan General Incorporated Foundation)、關渡美術館主辦，日本台灣交流協會台北事務所及INCEPTION啟藝協力籌劃，未來不排除持續規劃巡迴至台灣各地，如高雄、台南等，邀請更多台灣朋友進入奈良的藝術世界。詳細展覽資訊與活動消息，請持續關注文總官網與該特展的官方粉絲頁。

《奈良美智特展（YOSHITOMO NARA）》

展覽時間：2021年3月12日至6月20日

展覽地點：臺北藝術大學關渡美術館2F

入場方式｜#免費入場（相關入場辦法與觀展規範，會於活動前於粉專公佈）

主辦單位：中華文化總會、Yoshitomo Nara Foundation(Japan General Incorporated Foundation) 、國立臺北藝術大學關渡美術館

協辦單位：日本台灣交流協會台北事務所、INCEPTION啟藝

展覽粉絲專頁：https://www.facebook.com/YOSHITOMONARAinTW

本文授權轉載自：Shopping Design

責任編輯：郭昱彣