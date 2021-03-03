近日傳出，美國禁令對中芯國際部分鬆綁，目的是希望緩解全球晶圓製程緊缺問題，將衝擊台灣晶圓代工業務，但微驅科技總經理吳金榮不這麼認為。

中芯國際2020年遭美國商務部列為實體清單，導致先進製程發展面臨困境，但近期傳出，美國計畫採購禁令部分鬆綁，除可能衝擊台灣晶圓代工業務，開放禁令背後動機是希望緩解全球晶圓製程緊俏困境，但微驅科技總經理吳金榮3日直言，以上原因都不對，關鍵原因是為了「美國利益」。

目前產業傳出美國計畫開放部分禁令，但尚未獲得證實，吳金榮指出，這應該是有條件的鬆綁，但根據過去經驗，傳言最後多為真，但即使真的中芯14奈米以下成熟製程或解禁，從擴廠角度有兩慣例，一是既有無塵室還有足夠空間，那就可以增購機台，預計3~6個月可以量產，其中還要2個月試車；而若是建新廠，投資金額龐大，也至少要2~3年時間才能投產。

由於中芯量產仍要時間，新產能救援眼下的缺貨問題，其實緩不濟急，吳金榮認為，中芯產能在全球市場佔比極低，很難扮演現今半導體吃緊現況的解藥，美國政府鬆綁部分禁令，並非為此而來。

中芯國際

吳金榮指出，美國評估鬆綁中芯14奈米以下成熟製程發展，關鍵是美國利益，也就是，幫美國半導體設備業者如應用材料、科林、科磊等半導體設備大廠找出海口，中芯若擴充產能，就會採購這些大廠設備，帶來美國業者的出口商機。

事實上，美國制裁中芯限於高階製程，成熟製程方面，中芯擴充設備需要向美國商務部逐批申請，受到相當程度限制，雖材料跟設備仍能購買，但隨禁令鬆綁，有機會讓中芯針對28、55、65奈米製程產能增購設備，不過吳金榮也透露，8吋廠設備現在其實也不容易買，甚至部分也必須採購2手貨。

外電指出，中芯已經展開擴廠，並將獲得4~5萬片產能原料與設備，吳金榮指出，中芯擴廠對供需影響不大，他提醒現在是需求遠超過預期，預測許多應用別有超額下單，觀察終端通路需求未必如此強勁，才導致現在半導體缺貨現況。

責任編輯：蕭閔云