據交通部公路總局統計,台灣市場2020年純電動車領牌數1.2萬輛,雖然僅占整體新車領牌數的2.4%,但銷售量已較2019年同期成長1倍,絲毫未受疫情衝擊,顯現國內消費者對於電動車的好感度持續增溫中。

電動車擁有功能強大的行車電腦,隨時能將搜集到的數據上傳雲端,這些數據如果被妥善應用,有望產生更大創新應用價值。

近年台灣金融市場興起的UBI車險(Usage-Based Insurance,使用基礎計費保險 ,就是結合行車科技的產物。其依據車主用車狀況,分析時間內駕車相關數據,投保駕駛只要行為優良,就能降低或減免保費,不再以車主年齡、性別及肇事紀錄等項目計算費率。