在新版隱私協議上路後，存放在蘋果iCloud服務的照片將可直接移轉至Google Photos存放，讓使用者能對個人照片內容存取有更大掌控權。

蘋果基於新版用戶隱私協議，將允許使用者把存放在iCloud服務的照片直接移轉至Google Photos存放，藉此讓使用者能對個人照片內容存取有更大掌控權。

目前iCloud服務使用者只要透過個人帳號登入蘋果資料與隱私權頁面，並且點選「要求拷貝您的資料」，接著選擇預計備份項目（例如備份iCloud照片），再決定下載時以1GB至25GB檔案大小分割，等待蘋果以3-7天左右時間準備檔案內容，即可在後續透過電子郵件通知進行下載。

不過，由於先前備份方式僅只是讓使用者取回照片等檔案內容，後續仍需要手動上傳至其他服務存放，或是使用個人儲存裝置備份，對部分使用者而言，可能還是有些不方便

在之前的更新裡，蘋果先針對澳洲、加拿大、歐盟地區、冰島、列支敦斯登、紐西蘭、挪威、瑞士、英國及美國地區，提供可選擇將照片內容直接移轉到使用者持有的Google Photos儲存空間，無須額外下載到個人裝置，再另外花時間上傳到Google Photos。

將iCloud上的照片移轉至Google Photos之前，使用者必須確保有足夠備份空間，畢竟Google Photos在日前使用政策調整後，使用者在6月之後將不再擁有以高畫質、無存放容量限制的權利，因此無法再將Google Photos當作無上限的照片備份空間。

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另外，目前從iCloud服務移轉到Google Photos的照片內容，分別支援jpg、png、webp、gif與RAW格式檔案，同時也支援移轉包含mpg、mod、mmv、tod、wmv、asf、avi、divx、mov、m4v、3gp、3g2、mp4、m2t、m2ts、mts與mkv等影片格式檔案。

其他限制則包含照片僅會移轉最新編輯版本，並未包含原始版本，同時影片內容僅會以個別單獨形式備份，並不會像照片會隨著相簿分類內容一併複製。

而使用者透過資料與隱私權頁面操作備份之後，照片內容依然維持保存在iCloud服務，並不會隨著備份後移除，此項服務主要是讓使用者能有更多備份個人照片內容的選項，同時也讓使用者能有更方便備份選擇，若使用者希望將照片備份到其他裝置存放，一樣可以選擇直接將照片內容以檔案形式下載備份。

隨著歐盟啟用全新隱私保護法，要求網路服務業者必須讓使用者有更高隱私內容控制權，因此包含蘋果、Google、Facebook在內業者都先後讓使用者能以更方便形式備份個人隱私內容，或是行使被遺忘權將個人隱私內容從網路服務上快速移除。

資料來源：MacRumors、The Verge

責任編輯：錢玉紘