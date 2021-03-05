在美商科睿唯安日前發佈的全球百大創新機構報告中，台灣共有5間機構上榜，創下歷史新高，整體表現與南韓並列第三。來看看榜單上有哪些知名企業！

專業資訊服務商科睿唯安（Clarivate）日前發布「2021年全球百大創新機構報告」（Top 100 Global Innovators），揭示哪些企業最具創新精神，其中電子產業（21間獲選）、半導體產業（12間獲選）的貢獻最為顯著。若以國家來區分，名列第一的美國有42間機構入榜，台灣則有5間機構上榜、創下歷史新高。

美國42間機構上榜奪冠！日本29間機構緊追在後

該份報告於2月24日發布，透過分析專利相關資料，表彰全球最具創新精神的百大企業與機構，凸顯出在疫情下的動盪世代，創新能力的重要性：有28間連續10年上榜的上市公司，其市值超越全球兩個指標性的股市指數；再與2013～2014年落榜的機構相比，每家公司估值差距高達570億美元。

在2021年百大創新機構榜單中，美國42間上榜的機構包括3M、雅培、亞馬遜、超微半導體、亞德諾半導體、蘋果、漢威聯合、惠普、英特爾、嬌生、微軟、Nike等。這些企業在面對不穩定的情況下，持續思索創新之路。

另外排名第二的日本，該國29間進榜的機構則包括AGC、愛信精機、富士通、日立、本田、三菱電機、日產汽車、Panasonic、Sony、東芝、豐田汽車、矢崎等。

台灣5間機構上榜、創下歷史新高！整體表現與南韓並列全球第三

在台灣方面，5間獲選的機構包含工業技術研究院（ITRI）、鴻海科技集團、廣達電腦，首度上榜的則為華碩電腦以及金寶電子。

從數據可見，工研院、鴻海與廣達持續加強其在國際市場的佈局。至於華碩電腦、金寶電子，則是在專利獲准率有著明顯提升。總體來看，台灣此次的表現與南韓並列全球第三，僅次於美國、日本。

電子、半導體產業大活躍，更多汽車產業參與創新變革

最新報告也列舉出幾項趨勢，包括台灣、南韓、中國、英國與美國的企業數增加；電子、半導體產業機構入選數躍增，貢獻也最顯著，其中有來自美國的電子設備公司Bose、美國半導體製程控管公司科磊、台灣金寶電子、台灣華碩電腦、英國半導體公司安謀控股等。

此外，汽車產業新增兩間機構：美國跨國汽車零部件製造商博格華納、日本汽車零件廠矢崎上榜，顯見汽車產業變革的重要性。

蘋果、微軟、三星等28間蟬聯十年上榜企業，成長近2.5倍

隨著全球百大創新機構名單發表邁入10年，有29家公司年年上榜（其中28家為上市公司），綜觀來看，這些公司創造近2.5倍的成長幅度，超越道瓊工業平均指數9%、標普500指數10%，其中包括奇異、3M、日立、Panasonic、Toyota、台灣富士通、三星、Honda、Sony、LG電子、英特爾、微軟、蘋果、高通等知名企業。

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回首2020年，疫情重創不同的產業，也使數百萬個家庭除了失去摯愛，然而在這樣的情況下，製藥公司立即投入疫苗研發、軟體公司使得人們在遠距離仍可以繼續工作、高科技業者利用3D列印技術製作個人防護裝備、酒商產出防疫用的酒精凝膠等，創新者無所不在，也成為推動社會前進的關鍵之一。

企業致勝法則：疫情下擁抱不穩定、跨產業向高手取經

以成立於1902年的3M為例，這家最初以採礦為業的跨國公司，如今透過各種如醫療保健、家用電子等商品，大幅提升人類生活的便利性，連續10年來，年年上榜。3M是如何保持創新？

《富比士》曾報導，以新冠病毒（COVID-19）帶來的衝擊為例，3M 最大的改變是協作模式，像是與福特汽車設計「動力空氣濾淨式呼吸防護具」（PAPR）、協同全球動力設備製造商康明斯（Cummins Engines）加速防疫用品的生產，3M以開闊心胸向其他產業學習，使自身更快速地成長。

其他大眾耳熟能詳的亞馬遜、蘋果，也持續開闢創新之路。電商巨頭亞馬遜向來最重視創新與客戶的感受，鼓勵員工不斷實驗，打造出勇於冒險的文化，創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）就曾在受訪時說道，他可以在一小時內把100個點子填滿在白板上。

儘管榜單中的企業都有截然不同的商業模式，但普遍在強調創新的同時，也非常重視顧客意見，從中挖掘出進步的契機。 根據《Fast Company》報導，現任蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）曾形容，顧客就像珠寶，他每天都會閱讀許多客人的建議。

完整榜單請見：Top 100 Global Innovators 2021

本文授權轉載自：經理人

責任編輯：文潔琳