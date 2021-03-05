在今天，統一超商與全家便利商店同步推出針對電商賣家的新服務，只要有50件以上的超商到店送貨需求，即可有專人到府收貨。

近年來，台灣的社群電商、網紅經濟當道，許多微型賣家應運而生，這些賣家也帶動了大量的超商取貨需求。

因此，在今天（5）統一超商（7-ELEVEN）與全家便利商店同步宣布，自家的「到府收貨」服務即將上線。往後，假如民眾有50件以上的包貨到店配送需求，這兩間超商都可以提供專人到府收貨服務。只要透過兩間超商的網頁或是手機App，即可申請到府收貨服務，而且都不需要手續費。

超商雙雄同步推「到府收貨」新服務，50件即可專人到府收件

其實7-ELEVEN自2018年起，便針對中小企業推出專車到府收件服務，寄件滿250件即可透過客服申請。

7-ELEVEN「快收便」3月8日正式上線，透過OPEN POINT APP即可隨時隨地申請。 7-ELEVEN提供

由於觀察宅經濟持續熱絡，網路賣家產生大量出貨需求，造成7-ELEVEN門市包裹大量湧入問題，為解決這個痛點，7-ELEVEN自3月8日推出「快收便」服務。而這一次推出的「快收便」到府收貨，進一步把到店收貨的門檻降低到50件。第一波開放的地區為台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市與高雄市。7-ELEVEN預估，這一次推出的「快收便」服務，預估再掀另一波搶寄風潮，為7-ELEVEN的「交貨便」到店取貨服務注入新成長動能。

另一方面，全家便利商店也在同日推出了相似的新服務「收貨通」。從今年1月開始，全家便利商店就開始針對賣家們推出指定地點收貨的「收貨通」服務。經過2個月的測試與不斷調整優化服務內容。

在今天，全家便利商店正式宣布自3月8日起將擴大服務與範圍，只要50件即可到府收件。服務範圍擴展至北、中、南16都、310個行政區皆可使用，提供賣家更好用、更省時、更便利的宅配服務。

全家三大電商服務說明。 全家便利商店

搶微型電商賣家出貨商機，7-11、全家搶推物流服務

為了因應電商賣家配送商品的需求，7-ELEVEN與全家便利商店都在2019年陸續推出結合金流、物流、資訊流的服務。

像是7-ELEVEN在2019年推出的「賣貨便」，賣家可以透過網頁建立商品資訊，將連結提供買家；並可透過統一超商的交貨便系統發貨，完成超商取貨付款。「賣貨便」上線至今已吸引超過逾45萬賣家使用、訂單數已突破750萬張。

而全家便利商店，則自2019年陸續推出三種開店平台服務，「好賣＋」、「好開店」與「好店＋」。其中「好賣＋」是提供買賣方一個下單連結，可將連結分享至社群中供下單使用，「好開店」與「好店＋」則是是讓小賣家簡單成立一個獨立的自有電商官網。三平台上線至今成效斐然，總計已吸引超過25萬賣家使用、交易筆數破千萬。

責任編輯：錢玉紘