數位支付公司Square，將從饒舌歌手Jay-Z手中以2.97億美元，收購串流音樂服務Tidal的多數股權，藉以擴大Square的服務範圍。

在接連投資比特幣作為公司資產後，由Twitter執行長傑克·多西（Jack Dorsey）另行創辦的數位支付公司Square，表示確認將以2.97億美元收購串流音樂服務Tidal的多數股權。

此交易預計最快在今年第二季內完成，之後Square將成為Tidal平台主要的支付工具，讓音樂創作者、歌手及樂團透過Square收取內容使用分潤，進而擴大Square的支付範圍。不過，多西在收購Tidal股權並與Square服務整合後，未來是否將近一步與Twitter服務合作，多西對此暫沒有說明。

Tidal由總部位於挪威奧斯陸的科技公司Aspiro打造並於2014年推出，標榜以更高音質收錄音樂內容，因此訂閱會費相較其他音樂串流平台也相對較高，進而讓提供音樂內容者能獲得較高分潤，吸引不少音樂創作者加入。

2015年時饒舌歌手Jay-Z透過名下控股公司以5600萬美元價格收購後，Tidal一度藉由眾多藝人、歌手及音樂創作者推廣，吸引不少用戶加入，但後續卻因為Spotify、Apple Music等串流音樂服務以親民價格及豐富多元的音樂內容吸引用戶，讓Tidal風光不再，進而將33%股權轉賣給電信業者Sprint。但在Sprint由持有者Softbank轉讓給T-Mobile之後，Jay-Z再次回購Tidal股權，成為主要持有者，並且在近期將多數股權轉讓給Square，進而取得2.97億美元獲利，同時加入Square董事會。

Tidal服務目前在全球超過56個國家地區上線服務，已經收錄超過7000萬首歌曲，跟Spotify、Apple Music一樣也在服務中收錄豐富的高解析度音樂影片與原創影音內容，並且支援手機、平板、PC、智慧喇叭、車載平台播放。

雖然在訂閱費用相對較高，但由於採用高音質形式收錄歌曲內容，因此依然吸引不少人使用，但在Spotify等串流音樂服務開始加入更高音質選項後，有可能面臨用戶被搶走的風險。

資料來源：Twitter、The Verge、The Guardian

責任編輯：蕭閔云