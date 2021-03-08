由知名AI專家吳恩達和達芙妮·科勒所創立的教育科技公司Coursera，向證券交易委員會提交IPO招股說明書，Coursera目前估值為25億美元。

教育科技公司Coursera上週五向證券交易委員會提交IPO招股說明書，計劃將在紐約證券交易所上市，股票代碼為COUR。Coursera由知名AI專家吳恩達（Andrew Ng）和達芙妮·科勒（Daphne Koller）在矽谷創立，透過與全球多所大學合作提供用戶線上課程及學位認證。市場推估Coursera的估值為25億美元。

AI專家吳恩達（Andrew Ng）。 簡永昌攝影

Coursera的招股說明書透露，Coursera在新冠疫情期間的會員增加雖然也帶動收入，但由於免費課程、行銷活動等支出增加，使服務相關的營運成本也隨之提升；此外，雖然疫情讓遠端工作和線上學習更加普遍，但在疫情趨緩之後，將對Coursera的業務帶來什麼影響目前仍未可知。

Coursera成立已有9年，在2020財年中達成收入約2.93億美元的表現，較2019年成長59％，同時淨虧損在2020年大增約2,000萬美元達到6,680萬美元。該公司表示，在截至2020年12月31日的兩年中，以平均低於2,000美元的平均收購成本增加了12,000多名學生，而2020年註冊用戶總數較前一年增長65％。

目前Coursera的課程除了來自學校之外，還包括企業、政府、教育機構所提供的學習內容，除了學士、碩士學位之外，也有專業技能相關的課程及認證。截至去年年12月31日，有超過150所大學在Coursera開設了4,000多門課程，其中包括20多個學位課程，學費遠低於這些學校實體課程。Coursera招股說明書上顯示，透過Coursera獲得的學士或碩士學位，費用大約為9,000美元到45,000美元。

吳恩達和科勒兩人均為史丹佛教授，在2012年有感於網路可打破地域疆界的藩籬，必將改變教育的形式，因此成立Coursera就是希望能透過網路課程將高等教育課程帶給更多的用戶。

資料來源：CNBC、Forbes

責任編輯：蕭閔云