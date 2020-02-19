從1983年就開班授課的台灣大學資訊系統訓練班，正處於30多年來的盛況中。報名進修課程的學員數，從2012年的1,945人，飆升到今年的9,350人，整整翻了近5倍。

有十餘年程式設計經歷、授課時數逾4,590小時的專業講師張傑帆表示，他在台大大學部也開設了程式教育的通識課程，不只受歡迎，甚至可說是供不應求──70人的班級，時常出現300人來報名的情形。

「近幾年來電腦科學興起，從雲端、IoT、嵌入式系統到AI和深度學習，人們漸漸發現資訊技術已經發展到可以應用在別的領域裡，解決他們的問題。」台大資訊系統訓練班班主任蔡欣穆教授說。因此，人才訓練的需求在這五年來快速成長，不分產業、領域，都急著「補修」程式語言。

台大資訊系統訓練班班主任蔡欣穆表示，有愈來愈多金融、銀行業者來找他們談企業內訓的合作。 侯俊偉攝影

攤開台大資訊系統訓練班的統計資料，修習程式課程的學員非常多元。以就學背景來看，資訊及資工類別僅14%，非資訊領域占了大宗，18%來自商管領域、生物醫學7%、外文和法律4%。從年齡來看，高中生以下的學員約占28%，可見有愈來愈多學生提早展開數位技能的探索與學習。

值得注意的是，在職業類別中，在職進修人士占比近50%；而在進修動機這個類別上，則有38%學員表示想加強工作技能，還有8%是為了轉職做準備。

近幾年來電腦科學興起，從雲端、IoT、嵌入式系統到AI和深度學習，人們漸漸發現資訊技術已經發展到可以應用在別的領域裡。因此，人才訓練的需求在這5年來快速成長。 數位時代

布局數位轉型，企業也來找我們談內訓

因應數位轉型風潮，企業也加強培育員工的數位技能。蔡欣穆發現，有愈來愈多金融、銀行業者來找他們談企業內訓的合作。

至於學員們都選修什麼課？目前是以C++與Python這兩個程式語言最為熱門。蔡欣穆表示，大部分關鍵的系統元件都是用C寫的，要深入參與底層技術的開發，C與C++是最基本的語言。對於想要轉職資訊業的人來說，C++是一個入門選項。

相對來說，Python是比較「全能」的程式語言，可以被應用在AI和資料分析上，是許多產業眼前急需的技術，因此吸引了許多來自不同領域的在職進修學員。「Python每次一推出都會馬上爆班，」張傑帆說，「它是應用層面最廣的語言，還有很多套件工具可以下載，只要幾行程式碼就可以解決許多問題，學習變得簡單許多。」

在「線上課程」快速發展的年代，台大資訊系統訓練班這樣的「線下課程」為何還如此熱門？蔡欣穆觀察，對程式語言的初學者來說，有無師父領進門，相當關鍵。此外，實體課程必須親自到班上課，完課率會比較高，而且有班上同學一起上課、相互協助，也都會對學習有幫助。

不過，台大資訊系統訓練班最近也開始推廣「數位混成課程」，希望結合線上、線下課程的優點，提供學員更彈性的選擇。未來學員只需要在期初、期中、期末各到班一次，其餘時間就可以透過台大的數位教學平台NTU COOL，在網路上聽課、繳交作業，用符合個人需求的方式學習。

學員做出PM2.5偵測器，發現「早上空氣沒比較好」

張傑帆分享，學員的作品經常令他感到驚豔。有人做出3D繪圖的外掛插件，也有人用來自動生成工程圖學裡通風管道的口徑大小與通道距離，還有一位40多歲的學員自製了一台PM2.5偵測器。「老人家覺得早上空氣好，喜歡早起運動，他就把機器裝在媽媽家，觀測早上的空氣品質，用Python來分析數據。三個月的課程結束後，才發現早上空氣根本沒有比較好。」

程式語言課程爆夯，台大資訊系統訓練班資深講師張傑帆表示，他在大學開的通識課程時常供不應求。 侯俊偉攝影

無論出於興趣或工作所需，Lifelong Learning（終身學習）的概念早已深入人心。在提升數位技能的路上，除了有學習動機之外，張傑帆認為，耐心更關鍵。「學習過程中一定會遇到很多錯誤──要能夠忍受挫折，想辦法解決問題。」

責任編輯：林美欣