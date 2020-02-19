因應武漢肺炎，許多學生、上班族增加競爭力的管道紛紛轉移至線上學習平台，包括Python、C++等語言程式課程，以及職場技能提升、理財等，都是熱門題材。
1 為何大家擠破頭也要學Python與C++？程式語言有什麼重要？
從1983年就開班授課的台灣大學資訊系統訓練班，正處於30多年來的盛況中。報名進修課程的學員數，從2012年的1,945人，飆升到今年的9,350人，整整翻了近5倍。
有十餘年程式設計經歷、授課時數逾4,590小時的專業講師張傑帆表示，他在台大大學部也開設了程式教育的通識課程，不只受歡迎，甚至可說是供不應求──70人的班級，時常出現300人來報名的情形。
「近幾年來電腦科學興起，從雲端、IoT、嵌入式系統到AI和深度學習，人們漸漸發現資訊技術已經發展到可以應用在別的領域裡，解決他們的問題。」台大資訊系統訓練班班主任蔡欣穆教授說。因此，人才訓練的需求在這五年來快速成長，不分產業、領域，都急著「補修」程式語言。
攤開台大資訊系統訓練班的統計資料，修習程式課程的學員非常多元。以就學背景來看，資訊及資工類別僅14%，非資訊領域占了大宗，18%來自商管領域、生物醫學7%、外文和法律4%。從年齡來看，高中生以下的學員約占28%，可見有愈來愈多學生提早展開數位技能的探索與學習。
值得注意的是，在職業類別中，在職進修人士占比近50%；而在進修動機這個類別上，則有38%學員表示想加強工作技能，還有8%是為了轉職做準備。
布局數位轉型，企業也來找我們談內訓
因應數位轉型風潮，企業也加強培育員工的數位技能。蔡欣穆發現，有愈來愈多金融、銀行業者來找他們談企業內訓的合作。
至於學員們都選修什麼課？目前是以C++與Python這兩個程式語言最為熱門。蔡欣穆表示，大部分關鍵的系統元件都是用C寫的，要深入參與底層技術的開發，C與C++是最基本的語言。對於想要轉職資訊業的人來說，C++是一個入門選項。
相對來說，Python是比較「全能」的程式語言，可以被應用在AI和資料分析上，是許多產業眼前急需的技術，因此吸引了許多來自不同領域的在職進修學員。「Python每次一推出都會馬上爆班，」張傑帆說，「它是應用層面最廣的語言，還有很多套件工具可以下載，只要幾行程式碼就可以解決許多問題，學習變得簡單許多。」
在「線上課程」快速發展的年代，台大資訊系統訓練班這樣的「線下課程」為何還如此熱門？蔡欣穆觀察，對程式語言的初學者來說，有無師父領進門，相當關鍵。此外，實體課程必須親自到班上課，完課率會比較高，而且有班上同學一起上課、相互協助，也都會對學習有幫助。
不過，台大資訊系統訓練班最近也開始推廣「數位混成課程」，希望結合線上、線下課程的優點，提供學員更彈性的選擇。未來學員只需要在期初、期中、期末各到班一次，其餘時間就可以透過台大的數位教學平台NTU COOL，在網路上聽課、繳交作業，用符合個人需求的方式學習。
學員做出PM2.5偵測器，發現「早上空氣沒比較好」
張傑帆分享，學員的作品經常令他感到驚豔。有人做出3D繪圖的外掛插件，也有人用來自動生成工程圖學裡通風管道的口徑大小與通道距離，還有一位40多歲的學員自製了一台PM2.5偵測器。「老人家覺得早上空氣好，喜歡早起運動，他就把機器裝在媽媽家，觀測早上的空氣品質，用Python來分析數據。三個月的課程結束後，才發現早上空氣根本沒有比較好。」
無論出於興趣或工作所需，Lifelong Learning（終身學習）的概念早已深入人心。在提升數位技能的路上，除了有學習動機之外，張傑帆認為，耐心更關鍵。「學習過程中一定會遇到很多錯誤──要能夠忍受挫折，想辦法解決問題。」
責任編輯：林美欣
2 Coursera靠「養人才」當上獨角獸！你知道上一堂職場技能課要多少錢嗎
全球最大的「線上自學圖書館」，正在讓自己成為科技公司的人才培育中心。
身為大規模線上開放課程鼻祖，Coursera自2012年創立至今，與卡內基美隆、耶魯等超過190所大學合作開設3,600堂課程，提供17個一流學府授權的線上學士、碩士學位，吸引約4,000萬名學習者使用。
根據《富比士》（Forbes）雜誌報導，Coursera在2019年4月獲得1.03億美元的E輪募資後，估值已超過10億美元，成為一隻「教育獨角獸」。
從創業初期，Cousera便在創辦人之一、有AI大神稱號的吳恩達（Andrew Ng）加持下，前3年就快速獲得與全球頂尖名校的合作機會，並推出各種要價49美元的「課程認證」──使用者通過課程測驗，便能獲得證書。
然而，事實證明，主打校園市場並不容易賺錢。於是，Coursera在2015年推出主打職場技能的Capstones（專業課程認證），吸引「渴望自己具備企業要求技能」的大量學習者，讓這類型課程價格迅速從49美元，調升為95美元。
隔年，這股職場培育熱更加火燙，Coursera趁勢推出「企業版」（Coursera for Business）服務，為各類型公司量身訂做員工培訓服務。企業可自行開課，或從學校課程中挑選符合需求的內容；用戶數突破2,000家。
IT人才夯，Google、英特爾、亞馬遜搶進培養工程師
2018年，Google和Coursera聯手推出「IT支援」認證課程，由Google內部專家開設6門課，每周上課8至10小時左右，可在8至12個月內，讓完全沒有經驗、相關背景的新鮮人，擁有一般企業的IT解決能力。
英特爾（Intel）、亞馬遜（Amazon）、IBM等迫切需要工程師的公司，也紛紛來到Coursera開課；Google Cloud的機器學習課程、IBM的資料科學課程，雙雙擠進2019年最受歡迎的企業課堂前10名。
「非科技」公司該怎麼辦？Coursera自然不會放過數位轉型商機，除了工程相關課程外，也規畫了商業談判、數位行銷等內容，讓企業指派員工修課，甚至還能以「人頭」計價，每年400美元學到飽。
「79％的企業執行長擔心員工的技能不足以應對數位轉型。」Coursera抓住了這股趨勢，更把觸角伸向政府客戶，日前才與阿布達比簽約，要讓公務員也能快速累積數位技能。
3 拿到CCNA、CCIE等工程師頂級證照！台灣思科這樣培育企業「即戰力」
無論是站在個人或企業的角度，不少人應該都有過類似感觸：「學校學的，出社會都用不到。」
關於課堂上的知識，究竟有用或無用，或許還有爭論與深思的空間，但是如何讓學生離開校園、進到職場後，具備能夠立即派得上用場的實用技能，則是教育體系和企業必須合力因應的挑戰。
早在1998年，台灣思科（Cisco Taiwan）就把全球性的非營利組織「思科網路學會」（Cisco Networking Academy）引進台灣，22年來已投入了超過5,500萬美元（約新台幣16.5億元），將思科資訊系統的相關技術課程，帶入一般大專院校。
台灣思科總經理陳志惟表示，目前共有78所大專院校與思科合作，由135位擁有思科認證的大學教授，將業界的實用技術傳授給學生，既能拿學分，也可以積累未來就業的「即戰力」。
從硬體發展到軟體，從單點變化到全面
國際認證，是思科課程的一大優勢，包括CCNA、CCNP、CCIE等證照，都是網路工程師的頂級證照。放眼全球，在過去15年間，思科網路學會曾幫助超過190萬名學員找到工作。而在台灣，自2018年8月以來，也已經有8,900多名學生參加過思科的課程。
在台灣校園內，思科與大專院校推行的課程，歷來多以基本硬體架設、網路環境搭建等技能為主。但是近年來，課程的重心逐漸從硬體走向軟體、物聯網應用服務以及資訊安全上面，也使得思科的國際認證機制，迎來了近十年來最大的變革。
2019年6月，思科在Cisco Live!全球用戶大會上宣布，將成立新的開發者社群中心「DevNet」，並將之發展為推動網路自動化系統的開放程式碼資料庫，希望透過在DevNet上積累下來的程式碼，進一步推動DevNet系列的新證照，著重於軟體開發人員的培訓。
這項新企畫反映出，隨著5G網路崛起、AI普及化，軟體開發技能將成為基本IT營運的關鍵技術。「以前我們著重在硬體架構、設定的認證上，現在我們要把所有的科技應用、軟體技術都導入DevNet，打造一個整合性平台，推廣軟體開發的基礎認證。」陳志惟說。
放眼未來，各領域對於技術的要求，將不再只限於單一硬體的相關技能。陳志惟舉例，將來資訊安全會成為一整個平台維護的技術（Security as a Platform），裡面整合了許多不同的硬體設備、軟體應用。如果要真正掌握資安技術，具備整體防護能力，就必須足夠了解平台上的種種設定和架構。
「要打造這樣的機制、培育這樣的人才，都是很花錢的，而且短時間不會看到成效。」陳志惟說。因此，從長遠觀點來看，思科有意將課程推廣到高中及技職學校，將新的數位思維向下扎根，以趕上業界對數位人才的需求。
企業數位轉型的秘訣：從細節開始做起
針對企業數位轉型風潮，提升了各行各業對於數位人才的需求，陳志惟認為，數位轉型是一套做事的方法和邏輯，想要帶著員工一起前進，必須從細節做起。
「我們重視短期看得到具體成效的作法。如果讓我來做，我第一個會修改考核標準，也就是KPI（關鍵績效指標）。」陳志惟說，「像是網上數位學習的時數、是否會使用數位工具，這些指標不一定跟員工工作內容相關，卻能從根本上來驅動員工做行為上的改變。」
相較於在公司裡導入新的系統或設備，陳志惟反而更看重很多日常生活中的小事。像是思科自己的視訊會議產品Cisco Webex，員工都要會自己設定操作，「這對所有員工來說，都應該是自然而然的事情。」
至於理想中的數位人才，陳志惟列舉出幾個特質：不要局限自己，心態上更開放，將數位資訊技術當作一般生活中的應用工具；要靈活地接受變化，也要能快速地適應；學習上要有持續力與專注力，累積自己的多重能力。
「最重要的是要有耐挫的能力，也就是挫折的承受度，」陳志惟說，「對許多年輕人來說，我想他們缺的可能不是機會，而是如何持續下去，讓自己可以被看見。」
責任編輯：林美欣
4 想學怎麼用Python選股票、或跟YouTuber阿滴學剪輯，這裡都有開課！
學習資源從來沒有這麼容易得到過。
不論是想學習用程式語言Python來選股票、向台灣僅有4位的200萬訂閱YouTuber阿滴學剪輯，甚至是腹語術、子彈筆記、電腦繪圖等，都只需要點擊幾下滑鼠鍵，就能在線上學習平台Hahow（好學校）找到。
自2015年成立至今，Hahow的課程數超過400堂，從理財、程式學習到刺繡，各式各樣課程都包含其中。
把學習門檻降低後，希望讓更多人自主學習！
Hahow的營收成長曲線，或許也反映出台灣線上學習市場的爆炸性發展，以及台灣人對於學習的渴求。從創辦第一年營收不到90萬，至2018年已突破億元大關，更在2019年12月宣布獲得多家創投的肯定，完成400萬美元（約1.2億元台幣）的A輪募資。
「不論你想教還是想學，Hahow希望成為老師與學生聯想到的第一個入口。」Hahow共同創辦人暨執行長江前緯說。
對Hahow來說，更重要的是提倡「自主學習」的概念，「線上學習是一件很自主性的事情，Hahow希望門檻降低後，能夠激發更多人終生學習。」江前緯說。
根據Hahow所公布的數據，2016年最主要的使用者年齡坐落在18～25歲，到了 2019年，45歲以上的使用者占比達到15% 。
而Hahow的熱門課程也隨著每一年的趨勢有所轉變，Hahow表示， 設計與程式語言 的類別5年來一直都有廣大的需求，近兩年竄紅且創造熱賣銷售的主題更增加了「 職場技能 」與「 理財 」這兩大領域，此外也觀察到社群、數位行銷工具相關主題的課程也漸漸成為熱門選擇。
以職場技能類別來說，串流音樂服務Spotify產品經理所開設的「產品思維課程」，有近300名學生參與；「基礎職場必備的批判思考力」也有1,269名學生。過往只能透過真實職場來學習的經驗，都紛紛成為線上就能獲取的知識，讓不管轉職、進修，甚至是初入職場的員工有了自主學習的管道。
考量到Hahow的使用者當中，有許多都是想要精進知識技能的在職工作者，Hahow在2019年底推出了Hahow for Business，前進企業內訓領域。
綜觀全球知名的線上學習平台，都早早就插旗企業內訓領域，包括Udemy、Coursera都設有企業（政府、學校）內訓的業務。其中線上學習平台Lynda在2015年被求職社交平台LinkedIn以15億美元收購，對Hahow for Business也屬利多的前例。
Hahow在2015年就創立，4年後才推出企業內訓服務，讓他們決心把「頭洗下去」的關鍵，不只是發現工作者的學習需求，更重要的是來自企業的「統一編號」。
從6千筆統編發現需求，職場技能變爆紅商機
江前緯表示，Hahow一直都看得到、接收到企業端對於線上課程內訓的需求，「在沒有推銷的情況下，2017年開始就不斷接到人資詢問有沒有企業方案、課程授權方案，甚至派老師去企業裡面演講。」當時最常接到的需求主要可以分為三類，包含行銷企劃類的文案寫作與社群操作、溝通表達類的簡報力，以及工具類的Word與Excel的使用等。
而訂單中開統編的比率，則是促使最終決定推出Hahow for Business的定心丸。企業端新產品部門經理黃于芬說：「資料顯示竟然有10%的訂單有輸入統編，不重複的企業有6,000多家。」
前進企業內訓，教員工數位行銷、數據分析
目前Hahow for Business的主要功能，可以分成員工和企業人資兩方面。
在員工端，最重要的是體驗與內容，Hahow for Business共有逾50堂課，未來將以每月2堂課的速度增加。每堂課都經過重新剪接、改製，將原先在Hahow上動輒7～8小時的內容，濃縮成2小時，「我們希望把每個單元控管在10～15分鐘，快速解決工作上所遇到的問題。」黃于芬說。
企業的需求，也納入課程內容規畫的考量中。如針對員工工作所需的四大領域：數位行銷（社群力、文案溝通等）、數據分析（Power BI、Python資料分析、資料視覺化等）、數位思維（時間管理、設計思考等）以及職場通識（簡報力、英文e-mail寫作等）。
在企業人資端，則設有儀表板，可以看到員工的修課時間、修課數量、平均完課率，以及測驗結果。
而Hahow與企業的交流中也發現企業對於線上學習卻步的原因，「企業最常問的問題就是『線上學習』到底有沒有用。」黃于芬說，企業對於線上學習的指標有很多想像，不管是完課率、測驗結果、上課時數、課程看過幾遍等，甚至有企業的問題會是「能保障員工看完績效變好嗎？」、「能跟考績直接連動嗎？」
「但線上學習這件事情是很自主性的，也伴隨著很高的跳出率。」黃于芬說，如果企業抱著提高績效的念頭，強迫員工進行線上學習，也有可能造成員工「掛網」，開著線上學習網站卻在做其他事情的情況。
Hahow for Business也許是企業轉型的輔助，但最終，仍是要看企業內部所打造的學習文化，以及員工是否有「再進化」的自覺。
Hahow（好學校）
創立：2015年
共同創辦人暨執行長：江前緯（圖）
成績：從2015年年營收不到新台幣90萬元，成長至2018年突破億元大關，更在2019年12月宣布獲得1.2億元的募資。
責任編輯：林美欣