Switch推出至今超過四年，受惠於疫情在全球熱賣，甚至衝出逾10年最佳獲利。面對此番榮景，任天堂總裁卻抱持著危機感。Switch的未來將如何盤算？

任天堂Switch於2017年3月3日推出，至今已經超過四年的時間。任天堂總裁古川俊太郎在接受《日經商業》的採訪時，討論了硬體和它的生命週期。

一般遊戲機的生命週期大約有5到7年，但像是Gameboy和PS3這些主機的生命週期可以超過十年，情況算是比較特殊。主要是看競爭對手的強弱、主機遊戲的受歡迎程度以及玩家的支持度等等。最終看的當然是銷量，只要機器賣得好，生命自然就長。以Gameboy來說，仰賴Pokémon的出現帶動銷量，因此延長了生命週期；PS3也是在中期銷量突發上升，進而延續壽命。

任天堂總裁古川俊太郎。 Nintendo

以目前的Switch來看，雖然已經進入第四年，但銷量依舊強勁，原因可以歸功於天時地利。Switch上的遊戲依然熱賣，而對手在去年推出了兩大主機後，卻因為疫情的關係，造成主機產能不足、有缺貨的問題。

儘管如此，Switch也無法完全地高枕無憂。古川俊太郎在受訪時表示，任天堂的確正在思考關於Switch的壽命問題。

Switch的中年危機

「關於Switch的壽命，我經常說它的生命週期目前已過了一半。」古川俊太郎表示，一款主機面臨了「中年危機」，當然必須要思考下一步怎麼走。有些遊戲主機甚至可能熬不過五年，但是，他們認為Switch的生命週期可以比一般遊戲主機更長一點。

這並不是他們出於對自家產品的自信。

「因為Switch既能作為傳統的家用主機來使用，也能作為可攜式遊戲機來玩，因此有很多的遊戲可以去發想、創作。」古川俊太郎表示「我們能夠藉此來延長Switch的生命週期。」

「對於公司來說，當主機推出後將要面臨第五年，下一步要如何讓硬體的生命週期延長，是一個相當重要的議題。」古川俊太郎補充表示，這也是對於玩家們的一種責任與承諾。

以「擠牙膏」來延長生命週期

雖然任天堂官方沒有證實，但傳聞中下一台任天堂Switch主機可能會叫Pro、Max、XL或LL，並可能會在今年推出。而古川的這個說法，似乎也印證了下一台Switch正在開發中。

與其他遊戲主機一登場，便強調最強核心、硬體機能的邏輯不同， Switch主機在四年前登場時，主機的硬體性能就並非頂級 。但有趣的是，這項硬體性能的弱點，現在卻可能變成其延長主機生命週期的優勢。簡單來說，就是把所謂的「擠牙膏」用在他們的主機生命週期上。

過去玩家抱怨Switch主機沒有4k畫面輸出，對於這個大螢幕的世代來說，的確會令人相當失望。而根據爆料的消息指出，下一款全新的任天堂Switch主機將整合NVIDIA的DLSS技術，有可能在連接至底座時，將具備4K畫面輸出能力。但考慮到CPU處理效能的升級幅度有限，DLSS很可能會發揮關鍵作用，讓玩家在滿意的幀率下遊玩4K作品。

把遲到的功能，變成主機改版最受期待的賣點，並不是每一個遊戲主機廠商都能做得到，甚至對於Sony及微軟來說，光是在硬體規格上輸了，面子就會掛不住。所以，這種作法只可能在任天堂身上發生。

這麼做的技巧在哪裡？ 在於任天堂就是有本事用遊戲本身，讓玩家忽略了硬體上的不足 。將別人以為的劣勢，成功地轉換為任天堂的優勢。

這樣的作法當然是一種冒險，而Switch的成功可以說是從延續Wii U的經驗中改革而來的。當初Wii U因硬體問題與PlayStation和Xbox的差異太大，造成第三方遊戲廠商開發意願低落，因此，大多數的Wii U遊戲都是由任天堂自行開發。

截圖自Facebook

讓更多人變成任天堂的粉絲

當《日經商業》問到下一代遊戲機時，古川俊太郎並沒有明確回答，而是表示「我們一直在進行研發。」

他表示，任天堂的硬體和軟體研發團隊，都集中在同一棟大樓裡，且雙方溝通密切。因此，他們能夠提出新的想法和建議。

「因為你必須做各式各樣的準備工作才能打造出一台（新）遊戲主機。事實上，這是一個持續不斷的過程，你不能停下來。」

「歸根究柢， 在任天堂，決定某件事情是否成為實際產品的因素，關鍵在於它是否創造了一種新的體驗 。」他表示。

雖然他是針對下一代主機的問題作為回覆，但這般回答也說明了Switch主機自從推出以來，如動物森友會、紙板Laabo系列、健身環等明星遊戲，是如何在有限的硬體之下，充分地將遊戲樂趣發揮到極大化。

對於任天堂來說，他們向來不是從「現有的」遊戲玩家中去找尋市場，而是要吸引到更多的非玩家，來加入這個大家庭。

除了軟硬體開發之外，古川俊太郎也曾說明另一項關鍵， 「廣告」是提高產品知名度非常重要的活動 ，尤其是在任天堂Switch進入產品生命週期中段時，推廣活動能吸引到更多從未觸及到的玩家。

所謂的「廣告」，不光是在網路上無時無刻看到的影片而已。今年，日本大阪環球影城開放的「超級任天堂世界」新館，同樣也是其廣告宣傳策略的一環。目的是為了讓人們在貼近日常生活的地方熟悉任天堂角色，且最終對遊戲本身產生興趣。

「不做點什麼就會死」的過程

即使Switch在前幾年就已取得瘋狂的成功，但古川並未沾沾自喜，「目前，Switch的銷量確實超乎尋常的好，成就也相當不錯，但我的心態是平靜的。」他說。

「在遊戲產業中、不管銷售率如何，人們總有一天會失去興趣。到現在為止，我們有過數次原本聲勢正好的時候，業務卻突然急轉直下的經歷。」

「正因為如此，我自己以及公司內部的員工，完全不認為目前的狀況會一直持續下去，甚至也不敢保證今年絕對不會有問題。」古川表示，他認為任天堂所度過的每一年，都是「不做點什麼就可能會死」的局面。

「 你必須隨時用新鮮的驚喜，來吸引新的客戶。 」他表示，「我們此刻的存在，隨時都有可能滑落到不知名的地方。我總是懷有這種危機感。」

本文授權轉載自：T客邦

責任編輯：文潔琳、錢玉紘