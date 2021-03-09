SpaceX提出了「移動地上基地台」計畫，希望讓「星鏈」寬頻網路透過車聯網，打造高度移動性的連網服務，但馬斯克直言，特斯拉並不在計畫中，這是為什麼？

SpaceX向美國聯邦通信委員會（ Federal Communications Commission, FCC）提出申請，希望能批准將Starlink「星鏈計畫」衛星網路能在汽車、卡車、輪船、和飛機上裝載衛星接收器，擴大Starlink的連網服務範圍至城市之外的範圍，未來將有機會成為除了家用之外，增加Starlink營收的另一個業務項目。

根據Starlink的文件，未來希望能在「移動地上基地台」（Earth Stations in Motion）加裝衛星連結器，包括路上的汽車卡車、海上的輪船、以及天上的飛機上，讓用戶能在駕駛中的車輛、飛行中的航班、機場、港口等場域維持連網狀態，針對美國和國外的駕駛員、船舶郵輪公司、航空旅客提供連網服務。不過，目前一般汽車，包括Tesla，並未加入「移動的地上基地台」計畫。

SpaceX執行長伊隆·馬斯克(Elon Musk)透過Twitter表示，由於我們的終端設備（terminal）體積較大，因此無法裝載在Tesla等小轎車上，這個計畫主要是針對大型卡車、休旅車、飛機、輪船而設計。這顯然與去年一月馬斯克在財報會議中表示，未來幾年將會整合Tesla和Starlink服務的說法明顯不同。

Starlink衛星網路在今年2月初正式開放申請，目前在太空中擁有超過1000顆衛星，在美國、加拿大、英國地區提供約10,000個用戶網路服務，由於Starlink公告預計2022年將在台灣提供衛星連網服務，因此也吸引不少消費者的關注。目前包含天線和路由器的Starlink套件價格為499美元，加上70至130 Mbps的速度，每月需支付99美元。

SpaceX目前並未詳細提供Starlink「移動的地上基地台」在天線、技術等細節，但SpaceX表示連結的方式與安裝在家戶的終端裝置相同，但只是改為安裝在移動的交通工具上，而不同於家戶裝置是由用戶自行安裝，車載天線將由「合格的安裝人員」進行安裝。

資料來源：CNBC、The Verge

責任編輯：錢玉紘