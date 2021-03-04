馬斯克旗下太空公司SpaceX本日順利完成星艦SN10的試飛任務，儘管最後仍化成一團火球，卻為人類的火星夢邁進了一大步。

SpaceX於台灣時間今日早晨展開星艦（starship）試射，代號SN10、承載著火星夢的這艘試驗飛船儘管最終仍化為一團火球，卻是三次試驗來首度成功降落，昭示著人類殖民火星的夢想又前進一步。

其實本次試飛起初並不順利，原先計畫的發射時間要來得更早，然而倒數到最後一秒、引擎已經點火時，系統卻偵測到其中一台發動機推進力太強，試圖將引擎關閉。工程師評估問題不算太過嚴重，重新設定軟體、添加燃料後，SN10延後3個小時才重新升空

根據《紐約時報》報導，SN10於美國東部時間下午6點15分左右重新點火。乘著從噴射口迸發的熱燄與濃煙，星艦在發動機震耳欲聾的怒吼下奔向高空，到接近6英哩高度時關閉發動機，以水平的姿態向下墜落，直到接近地表時再次點火，靈巧地翻轉身軀降落。

「我們成功在降落地點安全著陸。」SpaceX工程師約翰．因斯普魯克（John Insprucker）在網路直播中表示，「為星艦這趟美麗的試飛劃下了句點。」

馬斯克也興奮地在推特上大喊，「星艦SN10完好地降落了！」唯一美中不足的是，SpaceX結束直播的幾分鐘後，SN10在降落地點猛然爆炸，化為了一團火球。

但SpaceX本次試飛目的是為收集火箭返程時的控制數據，這項任務已在SN10順利著陸後完美達成，且比起前兩次試飛的慘烈失敗，此次已大有進展。

星艦計畫進展順利，日本富豪開徵「繞月之旅」旅伴

SpaceX曾分別在12月、2月測試原型機SN8及SN9，這兩次試飛都在降落時減速失敗、失衡而墜毀，不過馬斯克一點也不氣餒，反倒強調已經取得「所有我們需要的數據。」

星艦是SpaceX有史以來最大的發射載具，預計有效負荷達100噸以上，作為比較，獵鷹9號飛至近地軌道（leo）的有效負荷約為22.8噸，載重能力相差4倍以上。

在SpaceX的描繪的未來中，星艦不只可載運衛星至近地軌道，可以成為世界各大城市之間的快速交通、協助NASA運送人員物資往返月球、甚至是人類殖民火星的樞紐。

在SN10試飛執行前夕，2018年包下星艦繞月旅行的日本富豪前澤友作，也公開徵求繞月之旅的旅伴，預計從世界各地邀請8名乘客共同體驗宇宙旅行。前澤友作原先打算邀請藝術家，但現在希望讓更多的人都有機會參與這趟旅程。

日本富豪前澤友作（左）表示，將從世界各地徵求8位繞月之旅的同行者，第一階段甄選開放至3月14日為止。 Twitter

第一階段甄選將持續到3月14日為止，申請人需要接受體檢，以及前澤友作的面談。前澤友作表示，他原本以為這趟旅行會延誤，但現在似乎一切都按照計畫進行，「馬斯克說了沒有問題，我信任他。」

新Starlink工廠、建「星際基地」城市，馬斯克太空夢加速邁進

在SpaceX一步步邁向宇宙夢的同時，也計畫於德州建設一座新工廠，聚焦在製造衛星網路計畫Starlink的衛星。SpaceX或馬斯克都尚未正式公佈此消息，然而目前開出的工程師職缺中，卻意外披露他們為滿足全球需求，正在德州奧斯汀建設Starlink工廠。

SpaceX計畫透過Starlink建立覆蓋全球的衛星網路，就連台灣都計畫在2022年開通。目前發射至宇宙的Starlink約有1,000餘顆，已開放美國、加拿大、英國民眾參加試用，速度方面依據用戶測試結果足以媲美寬頻網路，最終目標發射4.2萬顆衛星上宇宙。

可以想像的是，為實現願景，SpaceX勢必將加速Starlink衛星的製造與投放速度，也將帶動背後一連串的太空供應鏈，金寶、穩懋、台光電等多家成功打入SpaceX供應鏈的台廠都可望受惠。

馬斯克更在推特上喊話，他想在德州建立「星際基地（Starbase）」，一座覆蓋包括發射場所在地博卡奇卡村的城市。德州卡梅倫郡法官艾迪．特拉維諾（Eddie Trevino）也證實，SpaceX曾詢問過合併、變更城市名稱的事宜，但強調要更改地名可不是發發推文那麼容易。

Creating the city of Starbase, Texas — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

值得一提的是，今年2月SpaceX完成了新一輪的融資，成功募得8.5億美元，使估值攀升至740億美元。Starlink新工廠、建立星際基地的狂言，都顯露出剛填滿銀彈的SpaceX正加快太空夢的步伐，而這次SN10試飛成功，更證明他們有能力實現自己的夢想。

資料來源：New York Times、CNN、Space.com、Reuter

責任編輯：錢玉紘