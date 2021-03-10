LG日前傳出擬於美國或歐洲設廠，盼能搶下特斯拉的「4680」新型電池訂單，並於2023年為特斯拉生產電池！

3月10日，根據兩位知情人士透露，韓國LG化學旗下電池製造子公司LG Energy Solution（以下簡稱LG）希望2023年開始為特斯拉生產「4680」電池，且正在考慮於美國或歐洲建廠。

知情人士表示，特斯拉尚未同意將LG在其供應鏈中的角色擴大至中國以外的交易中。LG先前表示將計劃在美國建立工廠，生產電動汽車和儲能系統使用的電池，以迎合美國、全球客戶以及新創企業的需求。該公司當時還沒有確定潛在客戶，只稱希望特斯拉能購買其電池。

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2020年9月，特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）宣佈了一項野心勃勃的計劃，即在內部開發新電池，並促使LG和Panasonic等供應商接受這項未經驗證的技術，否則後者將面臨失去長期主要客戶的風險。

LG計畫於歐、美設廠，搶攻特斯拉電池訂單

一位知情人士稱，LG已經為「4680」圓柱型電池製作出樣品，但該公司依然面臨技術和擴大生產方面的挑戰。LG計劃在美國的新工廠生產4680電池，同時計劃在歐洲建造4680電池的生產線，為特斯拉的柏林工廠供應電池。 此外，LG也可能在西班牙建造工廠。

另一名相關人士表示，LG從未批量生產過如4680這般的大尺寸圓柱型電池。但特斯拉是其主要客戶，LG應該願意承擔風險。此外，這些電池仍在開發中，LG尚未獲得特斯拉4680電池的訂單。目前，特斯拉正在大幅提高用於中國製造Model 3、Model Y的「2170」電池產量。

截圖自YouTube

特斯拉開發新型4680電池旨在降低生產成本、提高電池性能並增加續航里程，這將有助於特斯拉大幅提高電動汽車的全球產量。特斯拉正在美國加州營運一家新電池的試點工廠，並準備在德州和德國新工廠生產這些電池。

馬斯克近期表示，特斯拉正在與電池供應商根據開發4680電池進行談判。他說，特斯拉目前的電池還能使用好幾年，但隨著時間的推移，這些電池也將面臨「退役」。

LG與Panasonic較勁，誰能獲得青睞？

LG目前為中國製造的特斯拉汽車供應較小的電池，而中國電池製造商寧德時代也是如此。Panasonic已與特斯拉合作，在美國內華達州雷諾市附近投資50億美元，以興建大型電池的工廠。

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LG與通用汽車已出資23億美元，正在美國俄亥俄州成立了合資企業，為通用公司未來的電動車生產袋式電池。而通用汽車也表示，該公司正在考慮與LG合作在美國建設第二家電池工廠。

特斯拉的競爭對手Lucid Motors執行長Peter Rawlinson先前表示，該公司對不同的電池規格有興趣。Lucid Motors與LG化學簽署多年的供應協議，並正在考慮是否在內部製造電池。

知情人士稱，Panasonic計劃在4月1日開始在日本啟動4680電池的測試生產線，儘管其與特斯拉尚未表示是否計劃合作生產4680電池。

研究機構Benchmark Minonal Intelligence的分析師Caspar Rawles表示，特斯拉可能需要推遲新電池大規模投產的時程表，或與擁有新工廠的夥伴合作，以促進電池生產的快速啟動。

本文授權轉載自：網易科技

責任編輯：文潔琳