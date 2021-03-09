為翻轉台灣產業代工思維，鴻海成立MIH電動車開放平台聯盟，究竟劉揚偉的造車大夢會不會成功？金庫資本合夥人丁學文從特斯拉給台灣的啟示，提出觀點。

電動車品牌特斯拉持續寫下電動車驚奇，即便至今特斯拉銷售車輛、營業額都不到豐田的十分之一，但特斯拉市值達6千多億美元，是豐田的3倍，讓外界認知電動車代表未來。

放眼台灣，近來鴻海積極倡議MIH電動車開放平台，透過開放技術規格、彈性模組化，解決傳統汽車業的開發痛點，目前參與成員已突破800家。金庫資本合夥人丁學文認為，這是一個很好的點子，但仍有挑戰待突破。

丁學文從特斯拉創辦人伊隆·馬斯克（Elon Musk）身上，歸納出4個特斯拉成功的關鍵，讓台灣能夠參考。

善用資本語言對話，特斯拉成功4關鍵

第一，有容乃大： 一開始馬斯克告訴外界，特斯拉是科技公司，A輪吸引矽谷創投支持，接著表明自己不會造車，進一步吸引戴姆勒、豐田投資，還曾教特斯拉怎麼造車，後來特斯拉在2010年IPO上市。「馬斯克一直說他不會，並找所有人來當他股東，補足他所欠缺的，」丁學文說。

第二，借力使力： 過去美國前總統川普政府曾說特斯拉是美國驕傲，後來特斯拉跑去中國設廠，當時全世界都說中國想學特斯拉的技術，「但特斯拉利用中國市場降低成本，特斯拉的估值、銷量就上來，並達到轉虧為盈，」丁學文說，這就是借力使力最好典範。

第三，資本運作： 企業必須學會用「資本語言」來對話，丁學文認為，如果企業心胸狹隘，也不懂資本運作，凡是都要控股，也不願跟當地政府談合作，就難以成功。

丁學文認為，現在企業必須學會用「資本語言」來對話，改變過去買賣代工的思維。 陳映璇攝影

第四，技術革新： 特斯拉工廠採用世界最大車身壓鑄機來生產車輛，透過「一體成型」技術，大幅減少電動車零件數量，提升產生效率。此外特斯拉的鋁合金都是自己研發，且占據整體車輛3成成本的電池，透過自行研發，以掌控成本。

看待接下來電動車、傳統車廠的競爭，丁學文認為，未來電動車不一定是特斯拉一統天下，純電動車廠特斯拉絕對是龍頭，但傳統車廠則很難說。今年起傳統車廠紛推電動車款，目前歐洲、美國的銷售第一的電動車也不是特斯拉，歐洲是大眾、美國則是福特品牌。

傳統車廠、科技公司、新創，誰會給MIH聯盟單子？

不只國外積極發展電動車，國內鴻海集團提出MIH電動車開放平台，要幫助車廠做電動車「底盤」，找尋業務出海口。

外界好奇特斯拉、傳統車廠、科技公司、新創四大造車勢力，誰會給MIH訂單？丁學文不諱言，傳統車廠不會給MIH訂單，「如果連地基跟車都給你，我（指傳統車廠）不就變成設計師嗎？只負責買沙發。」

問到MIH平台跟蘋果等科技公司的合作機會，丁學文分析，汽車比智慧手機、智慧手錶複雜，汽車認證要五年，蘋果、Google能等五年嗎？ shutterstock

至於像百度、蘋果等科技公司，丁學文引用馬斯克的話，「做手機的絕對不能做車，」汽車比智慧手機、智慧手錶複雜，汽車認證要五年，蘋果、Google能等五年嗎？光認證就是一個問題。

至於特斯拉就更不可能給MIH單子，要知道馬斯克在矽谷、車界是出名的「摳」，很會節省成本。

而MIH聯盟會不會成功，最終得看目前與鴻海合作的車廠，如Fisker、拜騰等新創公司，會不會成功翻身。言下之意，MIH聯盟仍充滿挑戰。丁學文語重心長說，「 台灣不能再抱持只要把東西做好，就會有人來買」 的迷思，應從特斯拉身上吸取成功經驗。

責任編輯：錢玉紘