Panasonic近期傳出欲以7,000億日圓高價收購美國供應鏈軟體大廠Blue Yonder，這將成為百年老店的數位轉型契機嗎？

有著百年歷史的日本大廠Panasonic，據傳將以7,000億日圓（約新台幣1,800億元）收購美國供應鏈軟體公司Blue Yonder，預計將創下這間公司過去10年來最大宗的收購案。

根據《日經亞洲》報導，Panasonic決定收購Blue Yonder的原因在於，對於多年以硬體為主的低利潤營收結構喚起了危機感，期望借助軟硬結合為產品加值，提昇產品競爭力，並創造穩定的長期收入。

目前Panasonic官方對這則消息不置可否，僅對外回應這並非公司公佈或決議的事項。

對一般台灣消費者而言，Panasonic會令人聯想起冷氣等家電商品，不過這幾年Panasonic已將重心放在供應企業端上，例如為特斯拉供應電動車電池就是核心業務之一，並是全球電動車電池的第三大廠，僅次於寧德時代及LG化學。

然而銷售硬體的利潤較低，2020年Panasonic營收為4.87兆日圓，利潤卻只有1,443億日圓，淨利率僅3%。Panasonic亟欲擺脫如此薄利的情況，正想方設法為公司數位轉型。

過往同樣在家電領域叱吒風雲的Sony、日立等日本同行，都已經找到自己的出路；Sony的營收來源已經以遊戲、音樂等娛樂事業為主，日立則建構自己的IoT平台Lumada，為產品找到加值的管道。

用服務為產品加值，Panasonic傳欲收購軟體大廠

Blue Yonder成立於1985年，在全球擁有超過40個辦事處及5,000名員工，擁有約3,300名客戶，包括沃爾瑪、星巴克、聯合利華等知名企業，其主要產品為供應鏈管理軟體，能夠利用機器學習技術協助企業管理供應鏈及庫存，預測產品需求及交貨日期，並對供應鏈進行檢視以提昇營收能力。

Panasonic從2018年開始與Blue Yonder有所接觸，隔年兩者便宣佈推出合資公司；2020年Panasonic又以860億日圓購得Blue Yonder 20%的股份，如今傳出收購消息或許也不太讓人意外。

Panasonic認為，要從利潤不高的硬體製造業務中脫身，就必須結合軟體為客戶創造真正的解決方案。 Shutter Stock

倘若這起收購順利達成，也將創下繼2011年Panasonic豪擲8,000億日圓將三洋電機及松下電工完成納入麾下後，最大起收購案。

運用軟體為製造業加值已成為眾多硬體廠轉型的重要方向，奇異、西門子等企業都紛紛透過物聯網平台為產品創造更多價值；同樣為低利潤所苦的各大車廠也都開始鑽研車載軟體及線上更新，效仿特斯拉的營運模式。Panasonic勢必也期望收購Blue Yonder能帶來類似的成效。

現任Panasonic互聯解決方案公司社長樋口泰行曾表示，若想持續成長，Panasonic不能再只是硬體供應商，而必須結合雲端等各個層面，為客戶端出真正的解決方案，才有辦法從低價廝殺的製造業紅海中脫身，並以服務創造持續性的收入。

《日經》指出，2019年供應鏈軟體市場規模為150億美元，預計將以每年10%的幅度持續增長，由於各大製造商紛紛投向數位轉型懷抱，對於供應鏈軟體的需求正在攀升。

再加上，2019年底爆發的新冠肺炎（COVID，俗稱武漢肺炎）打亂了全球的供應鏈，世界各地工廠紛紛出現「斷鏈」危機，如何妥善管理供應鏈在疫情下更受到製造商重視，也成為Panasonic加碼投資Blue Yonder的推手之一。

只不過，如何管理收購後的公司也是一門難題，1991年Panasonic曾斥資7,800億日圓收購收購環球音樂集團（MCA），結果後續卻經營不善，僅僅5年就再次賣給加拿大酒商Seagram。

資料來源：Reuters、日經、日經亞洲

責任編輯：錢玉紘