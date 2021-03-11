別讓權益睡著了！只要消費者在近半年有購買符合經濟部核定能源效率分級為第一級或第二級之電冰箱、冷（暖）氣機或除濕機，都能憑統一發票或收據進行申請。

前段時間老家的電冰箱壞了，使用十幾年的家電說真的也很夠本了（現在的家電使用十年好像是個極限），當然就直接購買一台全新電冰箱，考量到品牌、價格、耐用度和自身需求等因素，最重要的一定要有節能標章，在能源效率標示上盡量選擇第一級或第二級產品，不僅環保且有更好的能源轉換效率，消費者在選購家電時可多多注意此標示。

之前因為購買家電而寫了一篇「買冰箱、冷暖氣或除濕機可補助，節能電器退還減徵貨物稅線上申請教學」，這次幫家人申請減徵貨物稅補助也還在活動期間（目前看來會持續到110年六月中），如果你在過年期間或近半年有購買符合經濟部核定能源效率分級為第一級或第二級之電冰箱、冷（暖）氣機或除濕機，都能憑統一發票或收據進行申請，不過剩下時間不多，記得把握機會別讓自己的權益睡著了。

退還減徵貨物稅稅額從500元至2000元不等，依照消費者購買的產品、級距而定，申請方式不會太複雜，原則上只要準備好自然人憑證、健保卡、工商憑證、組織及團體憑證（擇一）和載明廠牌、品名及型號之統一發票或收據影本即可線上申請，當然要使用上述憑證驗證可能需要讀卡機，操作上不會太困難，接下來我會再示範一次，和之前的畫面有些不太一樣。

購買節能電器退還減徵貨物稅專區 – 財政部稅務入口網

https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/VIEW/1212

使用教學

STEP 1

開啟「購買節能電器退還減徵貨物稅專區」的「消費者線上申請」頁面，選擇項目後方的申辦方式，提供自然人憑證、健保卡、工商憑證和組織及團體憑證四種身份驗證方式。

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STEP 2

我是使用健保卡登入，如果你還沒有註冊過健保卡，請先至健保卡網路服務註冊網站進行註冊並安裝必要元件（也可參考健保卡網路報稅教學，免自然人憑證註冊密碼教學），連接讀卡機插入健保卡後，輸入身份證號、網路服務註冊密碼和驗證碼就能登入。

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登入後會看到一個告知事項，簡單來說你的部分資料會被蒐集使用，點選「接受」繼續。

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STEP 3

在消費者資訊輸入姓名或公司名稱、身份證字號或統一編號、電話或手機和聯絡人Email，這裡要注意的是輸入Email後需點選「寄送信件驗證碼」，隨即到信箱收驗證信，把收到的驗證碼輸入後點選「驗證」確認Email真實性。

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STEP 4

在退稅方式部分選擇要「直撥退稅」或「支票退稅」，前者簡單很多，選擇金融機構類別、金融機構名稱、買受人本人戶名和銀行帳號就能在核准後收到退稅。

憑證資訊部分要選擇購買時是取得發票或是取得收據，如果是二聯式手寫發票，就選擇「其他種類發票」（其他還有電子發票或雲端發票），選擇發票開立年期別、交易日期、發票字軌號碼和商家統一編號，若手邊有發票或收據照著設定輸入不會太難。

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STEP 5

接著會看到「電器類產品資訊」區域，選擇類別、廠牌、型號和機器號碼或產品製造號碼（可以在電器的保固卡找到），接著就會出現可減徵稅額，設定後記得點選「新增明細一筆」把它加入下方清單才算成功。

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STEP 6

最後從下方「附件」功能選擇你的發票或收據相片，可以用手機拍攝，記得把圖片稍微壓縮一下不要超過4MB大小，也支援Office格式像是Word、Excel、PowerPoint或OpenOffice。

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點選「上傳」後相片會顯示於申辦案件附件列表，務必要確認上傳狀態為成功才算完成。

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STEP 7

點選「申請退稅」後會再次顯示相關資訊，確認沒有問題後點選「送出」提交申請。

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提交申請後會在Email收到申辦通知，會有這個案件的處理單位，最重要的是郵件會顯示「收件編號」能夠查詢退還減徵貨物稅的辦理情形（下方鏈結可以連到查詢頁面）。

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值得一試的三個理由：

1. 購買能源效率分級為第一級或第二級之電冰箱、冷（暖）氣機或除濕機可退稅

2. 退還減徵貨物稅稅額從 500 元至 2000 元不等

3. 透過線上申辦方式提交相關資料就能直接退稅到指定帳戶

本文授權轉載自：免費資源網路社群

責任編輯：郭昱彣