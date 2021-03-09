「無車化」運輸、飛天車通勤、2分鐘切換載人／載貨模式、城市共生……看20年後移動科技的4大趨勢。

在科幻電影與小說中，出現在未來世界的交通工具，除了造型奇特之外，還能施展飛天遁地之術，智能媲美、甚至超越人類的功能。回到現實世界，汽車工業百年來最明顯的改變是，車內數位功能變多了，電動車的比率顯著增加。展望下一個20年，「移動科技」還有哪些可能性？

趨勢1〉道路無車化，疫情吹起綠運輸風潮

當我們將無限想像寄予移動科技時，另一發展方向卻是朝向「無車化」運輸。隨著民眾環保意識提升，部分人口密度高的城市，開始管制車輛進出數量；再加上疫情的影響，生活轉變為遠距、減少實體接觸，也影響了交通移動的方式。

柏克萊加州大學人工智慧自動系統DeepDrive研究中心主任詹景堯觀察，使用電動滑板車、腳踏車的民眾會大幅增加，「無車化」運輸可能在後疫情時代更為普及。

趨勢2〉一鍵升空！解決都市塞車問題

能夠原地垂直起降的電動飛天車 （flyer car）被看好是電動車後的下一個交通新趨勢。飛天車的構想並不新穎，近年包括現代汽車（Hyundai）、通用汽車（GM）、奧迪（Audi）、Uber等公司，都曾推出相關產品。 其中在2018年推出的Pop.Up Next，是奧迪和空中巴士（Airbus）、設計公司義大利設計．喬治亞羅（Italdesign Giugiaro S.p.A）合作的產物。以一體式碳纖維2人座客艙為主體，搭配四輪汽車底盤與4軸8槳的空中模組；乘客只需按下操控鈕，就能在車子、飛行器之間「無縫接軌」地切換，以不同型態搭乘運輸工具。

奧迪Pop.Up Next可切換飛天車、電動車兩種模式。 奧迪Audi

飛天車概念的興起，源於歐美許多大型城市的塞車問題嚴重，而飛天車可垂直起降的特性，可讓原本塞車1小時的路程，縮短到十幾分鐘。

相較於無人車，「飛天車的商業模式可能更容易實現。」詹景堯認為，飛天車不需要靠自駕技術也能實驗，只需要訂出明確的交通規則、搭配合格的駕駛員，就能在天際運作。

趨勢3〉有底盤就能自駕，2分鐘切換運輸模組

電能、自動化是未來兩大關鍵技術。資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師何心宇認為，汽車架構也會隨著人們使用習慣不同而改變。她舉例，德國車商戴姆勒（Daimler）日前展示一款可隨需求變形的電動無人車Vision URBANETIC，其核心是純電動自動駕駛模組底盤，在沒有其它車身零件的狀況下，底盤本身就能自主驅動；搭配不同功能的車殼變身，車子還可以在載人、載貨模式之間自由切換。

Vision URBANETIC底盤切換成載人模式時，是足以容納12名乘客的迷你巴士；切換成載貨模式時，貨艙容量約為10立方公尺，可分兩層裝貨。兩種模式的切換可在2分鐘內完成，有助緩解物流業者面臨缺工、工時長，以及公共運輸司機短缺的問題。

另一大亮點在於，它整合了連網雲端技術和AI（人工智慧），可以分析交通狀況和乘客需求。遇到塞車，就規畫最有效率的替代路線；偵測到乘客過多，就向遠端要求加派乘客車艙，同時滿足行車效率、運輸調度等需求。

Vision URBANETIC底盤切換成載人模式時，是足以容納12名乘客的迷你巴士；切換成載貨模式時，貨艙容量約為10立方公尺，可分兩層裝貨。 Mercedes-Benz

戴姆勒電動無人車Vision URBANETIC透過底盤更換，提供載人、載貨兩種不同模式。 Mercedes-Benz

趨勢4〉城市共生，富士山腳的露天交通實驗室

對未來交通的諸多美好想像，勤業眾信管理顧問部副總經理辜卓洋認為，「是否能商業化並應用於生活，是一大挑戰。」而日本汽車大廠豐田（Toyota）的Woven City（編織之城）概念，是思考移動工具融入生活的全新角度。

據悉，Woven City選在靜岡縣裾野市的富士山腳下、占地71萬平方公尺的舊廠區，測試電動車、無人車、機器人等新科技，整個城市將完全由氫燃料電池驅動。

特別的是，城市約可居住2,000人，除了豐田的員工眷屬，也歡迎退休人員、科學家及相關產業合作夥伴進駐，居民都會配有智慧家居設備、機器人，與稀奇古怪的新科技共同生活，宛如一座露天實驗室。

辜卓洋表示，未來交通不能只單看技術，還必須討論整體城市規畫。如Woven City的街道分為3類：高速車輛、低速車輛，及腳踏車、機車與行人的共用道路，還設計了可以散步的公園長廊。「三種街道類型交織在一起，可以加速無人車的測試。」豐田社長豐田章男（Akio Toyoda）說。

當建築、汽車都連網互通，AI科技便能串聯虛擬和現實環境，看似充滿科幻想像的場景，離我們並未那麼遙遠。

責任編輯：郭昱彣、林美欣