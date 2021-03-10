《Fast Company》發表2021年最創新企業榜單，能夠在疫情下應對危機、找到生存之道的企業們，紛紛入圍榜上。

雖然名為「新冠肺炎（COVID19，俗稱武漢肺炎）」的風暴似乎已從台灣遠去，但這場浩劫對世界各地的人們仍是現在進行式，影響無數個人、企業甚至政府的運轉，全球正希冀陸續誕生的疫苗能夠化解這場危機。

而在這場疫苗競賽中取得領先的美國藥廠莫德納及輝瑞，也被《Fast Company》並列為《2021年最創新企業》榜單中的第一名，表彰他們為緩解疫情所做出的貢獻。

致力新冠肺炎疫苗研發的輝瑞及莫德納，在今年度最創新企業榜單上並列第一名。 Flickr CC by Département des Yvelines

即使沒有獲得美國疫苗研發計畫「曲速行動」的資助，老牌製藥公司輝瑞仍然在疫苗研發競賽上拔得頭籌，與德國合作夥伴BioNTech共同研發的疫苗，測試結果有效性高達95%，並是全球首支獲得許可的mRNA疫苗。

而莫德納也緊追在輝瑞身後，推出一款測試有效性達94%的疫苗，並獲得美國食品藥品管理局（FDA）緊急授權。同時有別於輝瑞疫苗必須全程保持在零下70度的環境，莫德納的疫苗只要在零下20度即可，更利於運輸保存。

遊戲成疫情下主要消遣，Sony、微軟未來布局大不同

疫情打亂了全世界的發展步調，今年度《最創新企業》榜單也有著截然不同的面貌，與去年的榜單相比，依舊留在前10名的只有Shopify及微軟，其餘公司通通大洗牌。

除了並列第一的莫德納及輝瑞外，其餘入圍前10名的企業分別是Shopify、SpaceX、SpringHill公司、Epic Games、Netflix、Tock、微軟及Graphika。

「疫情」無疑是今年《最創新企業》榜單的主要脈絡，在這突如其來的變局下，眾多企業陷入蕭條、民眾生活大為不同。

儘管次世代Xbox銷量不及PS5亮眼，微軟卻毫不在意地表示，未來擁有多少玩家才是關鍵。 Xbox 官網

「遊戲」這個關鍵字在今年榜單中身影頻頻，於2020年11月推出次世代主機的微軟及Sony都名列榜上。無法隨意外出時，遊戲成為許多人消遣娛樂、排憂解悶的手段。

隨著次世代主機的問世，Sony與微軟的遊戲發展策略開始出現「分道揚鑣」的跡象。雖然截至2020底PS5銷量達448萬部，大勝Xbox Series X/S的240萬部，但比起Sony仍將重心放在遊戲主機上，微軟已悄悄將步伐轉向雲端遊戲。

微軟Xbox負責人菲爾．史賓塞（Phil Spencer）曾表示，在接下來的世代裡，賣出多少主機不是關鍵，真正重要的是擁有多少玩家──訂閱與串流服務才是微軟迎戰Sony的真正武器。

去年9月，微軟更豪擲75億美元買下《上古捲軸》、《異塵餘生》系列開發商貝塞斯達母公司Zenimax，就被認為目的是強化Xbox Game Pass的遊戲陣容，類似於Netflix在影視領域上的作法。近期這筆交易也獲得美國及歐盟批准。

而擠入前10名的Epic Games，則歸功於在遊戲社群作用的發展。Epic Games積極將旗下最受歡迎的《要塞英雄》在疫情下化為一個另類的社群平台，過去一年裡曾在遊戲中推出音樂會、《天能》預告片首映會等多項活動。去年大膽向蘋果發起挑戰，抗議App Store高達30%的蘋果稅不公允，也是上榜的另一個緣由。

幫中小商家走出疫情困境創造雙贏，Shopify營收暴增86%

協助中小業者度過疫情危機的企業，也在2021年度榜單中格外閃耀，位列第3名的Shopify就是代表者。各國政府因疫情紛紛限制商店營業，要求人們減少外出，依賴門市攬客的小型商家頓失生計。

Shopify也立即推出新工具，讓這些小型商家在極短的時間內，就能夠搖身一變成為一間電商，並新推出Shop App讓民眾可以找到這些轉向線上銷售的周邊商家，為在地商家帶來莫大幫助。

疫情爆發時，Shopify立即協助在地商家轉型線上銷售，大大減輕小型業者受到的衝擊。 Paul McKinnon via shutterstock

疫情下的成功策略，也令Shopify去年第四季商品交易總額（GMV）成長99%達到411億美元，2020年營收也暴增86%至29.3億美元。

在美國各州禁止餐廳內用的規範下，餐廳訂位平台Tock理應是受創最深的一員，但Tock推出的Tock To Go外送App反倒逆轉了情勢。與UberEats等一般外送服務最大的差別在於，Tock僅向餐廳收取每月199美元的固定費用，以及每單2%至3%的微少抽成，並允許餐廳保有客戶資料。

Tock執行長尼克．柯克納斯（Nick Kokonas）表示，去年2月他發現香港餐廳訂位數驟減時，就察覺狀況不妙，便立即召集20多位工程師與設計師投入Tock To Go開發，3月上旬研發出早期版本，並嘗試在美國推出。

《Fast Company》指出，過去一年裡，各個領域的企業都在為生存而戰，這場疫情為全球掀起了全新的商業趨勢。這些能夠在空前危機下展現解決問題能力的企業，才是真正的贏家。

完整榜單請見：The World’s Most Innovative Companies 2021

責任編輯：錢玉紘