新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情下最新的贏家出現了。知名網路開店平台Shopify在6日宣佈優於預期的第一季營收成績後股價竄升， 一舉成為加拿大市值最高的企業 ，再一次反映在全球疫情影響下，越來越多人到網上消費的趨勢。
天天黑色星期五降臨！Shopify第一季營收同比成長47%
擁有超過一百萬個商家的Shopify，今年第一季營收達到4.7億美金，同比成長47%，並帶動股價成長6.9%，使得公司市值衝上1,200億美元，幾乎是去年五月的三倍。這使Shopify超車加拿大最大銀行RBC，拿下全國市值第一企業的寶座。
Shopify執行長托比・盧克（Tobi Lütke）表示，Shopify目的是希望透過他們的服務，幫助更多中小企業度過這次的疫情。為因應疫情，Shopify祭出一系列的應對方針，包含協助實體業者推動街邊取貨及宅配服務、提供新上架的業者90天的免費試用期、擴大商家可以透過平台申請的預借現金額度等等。
盧克坦言，許多功能其實未必有公司平時推出新服務的水準，但因應特別時期，他們也選擇儘快推出，後續再來優化更新。而Shopify確實也吸引到相當多的新客人，根據最新財報顯示，在三月中到四月底共六週期間，網路平台上的新店家就比前六週多62%。
強勁的成長動能，也讓Shopify資安長也在個人推特上分享： 「我們現在幾乎是每天應付黑色星期五那種等級的流量。」
專家：Shopify毛利低，股價過高是一大隱憂
不過，第一季的亮眼營收乃至於當前的網站高流量，現階段也很難拿來當作Shopify全年表現的評估標準。尤其當美國、英國等歐美國家疫情不見好轉的情況下，民眾消費信心及長期是整體經濟狀況仍舊充滿變數。
自2015年上市以來，每一季營收都打破預期的Shopify，上個月也第一次不公布財報展望，高層也對全年營收預估三緘其口。但盧克仍表示，相較其他企業，Shopify有更好的體質來應付與疫情的長期抗戰。
就財務面上看來，擁有236億美元現金及流動證券，且手上沒有貸款的Shopify，確實有較為健全的財務狀態。但設於多倫多的財務管理公司Baskin Wealth首席投資長巴瑞・史瓦茲（Barry Schwartz）則提出另一個觀點。
史瓦茲認為，股價金額應該與公司未來利潤成長的潛力成正比。因此他表示，若把Shopify的低毛利率考慮進去，現在的股價實在太貴了、並不成正比。 他擔心未來若有任何預料外的壞消息，都可能使股價大幅跌盪。
史瓦茲也表示，Shopify的成長，勢必也將引來業界龍頭亞馬遜的注意。「Shopify現在正在面對一個強大的對手，」史瓦茲說，「我不覺得亞馬遜會讓Shopify整碗撈走。」
資料來源：Businesswire、The Global and Mail、CBC
責任編輯：陳映璇