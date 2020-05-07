武漢肺炎加速網購行為的養成，中小企業趕忙湧入電商市場，電商開店平台Shopify因而獲益，第一季營收成長47%，成為目前加拿大市值最高的企業。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情下最新的贏家出現了。知名網路開店平台Shopify在6日宣佈優於預期的第一季營收成績後股價竄升， 一舉成為加拿大市值最高的企業 ，再一次反映在全球疫情影響下，越來越多人到網上消費的趨勢。

天天黑色星期五降臨！Shopify第一季營收同比成長47%

擁有超過一百萬個商家的Shopify，今年第一季營收達到4.7億美金，同比成長47%，並帶動股價成長6.9%，使得公司市值衝上1,200億美元，幾乎是去年五月的三倍。這使Shopify超車加拿大最大銀行RBC，拿下全國市值第一企業的寶座。

Shopify執行長托比・盧克（Tobi Lütke）表示，Shopify目的是希望透過他們的服務，幫助更多中小企業度過這次的疫情。為因應疫情，Shopify祭出一系列的應對方針，包含協助實體業者推動街邊取貨及宅配服務、提供新上架的業者90天的免費試用期、擴大商家可以透過平台申請的預借現金額度等等。

盧克坦言，許多功能其實未必有公司平時推出新服務的水準，但因應特別時期，他們也選擇儘快推出，後續再來優化更新。而Shopify確實也吸引到相當多的新客人，根據最新財報顯示，在三月中到四月底共六週期間，網路平台上的新店家就比前六週多62%。

As we help thousands of businesses to move online, our platform is now handling Black Friday level traffic every day!



It won't be long before traffic has doubled or more.



Our merchants aren't stopping, neither are we. We need to scale our platform.https://t.co/e2JeyjcEeC pic.twitter.com/6lqSrNUCte — Jean-Michel Lemieux (@jmwind) April 16, 2020

強勁的成長動能，也讓Shopify資安長也在個人推特上分享： 「我們現在幾乎是每天應付黑色星期五那種等級的流量。」

專家：Shopify毛利低，股價過高是一大隱憂

不過，第一季的亮眼營收乃至於當前的網站高流量，現階段也很難拿來當作Shopify全年表現的評估標準。尤其當美國、英國等歐美國家疫情不見好轉的情況下，民眾消費信心及長期是整體經濟狀況仍舊充滿變數。

自2015年上市以來，每一季營收都打破預期的Shopify，上個月也第一次不公布財報展望，高層也對全年營收預估三緘其口。但盧克仍表示，相較其他企業，Shopify有更好的體質來應付與疫情的長期抗戰。

就財務面上看來，擁有236億美元現金及流動證券，且手上沒有貸款的Shopify，確實有較為健全的財務狀態。但設於多倫多的財務管理公司Baskin Wealth首席投資長巴瑞・史瓦茲（Barry Schwartz）則提出另一個觀點。

史瓦茲認為，股價金額應該與公司未來利潤成長的潛力成正比。因此他表示，若把Shopify的低毛利率考慮進去，現在的股價實在太貴了、並不成正比。 他擔心未來若有任何預料外的壞消息，都可能使股價大幅跌盪。

史瓦茲也表示，Shopify的成長，勢必也將引來業界龍頭亞馬遜的注意。「Shopify現在正在面對一個強大的對手，」史瓦茲說，「我不覺得亞馬遜會讓Shopify整碗撈走。」

資料來源：Businesswire、The Global and Mail、CBC

責任編輯：陳映璇