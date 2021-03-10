日本規定電動車的車長、車寬若分別控制在340公分與148公分以下，就可歸類為K-Car，在日本佔約4成比例。

《日本經濟新聞》9日(週二)報導，日產汽車(7201-JP)與三菱汽車(7211-JP)最快在2022年，將推出K-Car尺碼的小型電動車。價格設定將考量日本政府及地方所提供的補助金，要讓消費者的實際購車成本不超過200萬日圓。

K-Car在日本國內占了4成比例，日本車商相繼投入研發低價電動車，包含2人座的超小型電動車。比起歐洲及中國，日本在這類電動車的普及速度較緩慢，未來有機會跟上腳步。

日本規定電動車的車長、車寬若分別控制在340公分與148公分以下，就可歸類為K-Car。日產與三菱計畫共同研發同樣尺碼的電動車，打算透過共通的車輛平台與電池等降低費用。電池部分大約占電動車生產成本的3成。

日產與三菱計畫共同研發同樣尺碼的電動車，打算透過共通的車輛平台與電池等降低費用。 shutterstock

考量民眾需求，價格成優勢

由於K-Car被日本民眾當成日常生活中的短程代步工具，日本車商打算將電動款K-Car的可行駛里程設定在200公里左右，因此電池容量不必太大。

考量日本政府的購車補助大約20萬日圓，廠商在入門款電動K-Car的價格設定上，希望把消費者的實際購車成本控制在200萬日圓以內。

此外，部分的日本地方政府從2021年度開始，購車補助也將從原本的30萬日圓拉高到45萬日圓，一些日本民眾甚至只要花費大約150萬日圓（約台幣37萬元）就可購得，較一般電動車動輒4、5百萬日圓的售價便宜不少。

伴隨日本政府的碳中和目標，小型電動車的選擇愈來愈多元。日本出光興產(5019-JP)打算在2022年推出售價約100至150萬日圓的小型電動車，豐田汽車也預計在2022年推出165萬日圓的2人座電動車；這類電動車都被歸類為K-Car當中的特殊小型車、時速在60公里以下，無法行駛於高速公路。

日本K-Car大廠鈴木(7269-JP)及大發則考慮先以技術門檻較低的油電車(HV)來應戰。

本文授權轉載自：鉅亨網

責任編輯：郭昱彣、錢玉紘