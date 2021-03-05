日本豐田汽車募資5,000億日圓拚氫氣發電，而重要的燃料電池系統將在3月對外開賣！在這一波減碳浪潮之下，Toyota將如何實現穩定的氫氣經濟？

日本豐田汽車是全球汽車業霸主，一直以來該集團都將「 氫氣發電 」視為未來重要的動力來源，近日更發表改良自Mirai車款的 氫氣燃料電池（FC）系統 ，預計於今年春天對外販售，不僅提供商用車使用，甚至可運用於鐵道、船舶或固定式發電機。

Mirai是Toyota最具代表性的氫燃料電池車款，2020年底新版Mirai續航力宣稱達850公里，且因為補充能源方式是「加氣」，加氣速度比電動車電池充電速度快得多，加滿氣只要10分鐘。

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此外，豐田旗下的豐田自動織機亦將進行更小型的燃料電池系統開發，以因應更多元的市場需求。

氫氣技術的先驅者！為ESG發行近5千億日圓公司債

豐田汽車的燃料電池系統主要是由電池組、升壓轉換器及氫氣泵浦等組成，將以較易導入的模組型式提供機器，以利減少連接作業、並降低成本。豐田汽車自2014年發表世界首台氫氣燃料電池車後，一直都是氫氣技術的先驅者。而除了日本市場之外，豐田汽車也在2020年時宣布在歐洲成立燃料電池事業集團，期待把氫氣運用最大化。

為了完成氫能發電社會的目標，豐田汽車也積極地聽取更多顧客的意見，並與業界夥伴、政府等組織進行緊密的進行合作。豐田汽車更於2021年3月發行約5,000億日圓的公司債，其中包括對個人投資者發行1,000億日圓、對機構投資方的4,000億日圓，作為對環境、社會及公司治理（ESG）相關專案的開發。

氫氣發電成本高，規模經濟的實現將成重大課題

在這減碳浪潮中，氫氣發電的重要性又重新浮上檯面，然而氫氣發電最大的問題在於輸送、供給及儲藏方式成本過高。一般常見的運輸方式是透過容器來儲存運送遭壓縮的氫氣，但需要較大型耐壓且高價的複合材料容器。

另一種則是以極低溫方式冷卻來輸送液態氫氣，但不論哪一種方式，在成本及效益上均有相當大的挑戰。

以長期分攤成本來說，管線運送氫氣的方式最為便宜，不過整體建構費用可能高達數兆美元。德國的管線公司曾提出以天然瓦斯管線改造為氫氣運送管線，1,200公里的網絡預計將花費6億6,000萬歐元建造費用，故規模使用仍是管線運送的重要課題。除此之外，是否有大量的儲藏氫氣空間，也是實現穩定氫氣經濟的必要條件。

日本氫氣技術大躍進，氫氣供給成為資源外交焦點

雖然氫氣發電在成本上仍有諸多需改善的地方，但在全世界減碳策略仍被認為是相當重要的技術發展。目前在日本有兩個大型的專案正在進行中，一個是由日本電源開發公司及川崎重工共同合作，在澳洲透過褐炭來製造氫氣、儲藏、運送等整體供應鏈的試驗。

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另一個專案則是在汶萊，由千代田化工建設、日本郵船、三菱商事及三井物產參與的氫氣製造、儲存設備的長期供應專案。而日前千代田化工建設宣佈實證作業已完成，未來可從與甲苯反應後的液化狀態中有效率地將氫氣取出，無須為液化而進行冷卻，亦可使用現有的容器，將大幅降低產出成本。

事實上，為了達成減少碳排放及碳中和目標，不僅是日本、韓國甚至連歐美及中國都正式的加入氫氣發電的發展行列。而日本相關業界人士則表示，除了CO2回收再利用等脫碳技術及確保石油、天然氣等穩定供給之外，應將氫氣或氨氣的供給網，視為未來資源外交上重要議題。

資料來源：Newswitch、產經新聞、Forbes、日本經濟新聞、Reuters、Kankyo Business

責任編輯：文潔琳、錢玉紘