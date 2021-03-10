康舒科技指出，目前隨著電廠陸續建置完成，未來併網發電目標為500MW。今日也宣布投資太陽能發電平台星泓電力，投資總金額約為3.3億元。

康舒科技 (6282-TW) 近年跨足太陽能發電事業，今 (10) 日表示目前隨著電廠陸續建置完成，至今將可提供近135 MW 太陽能發電裝置容量，後續仍有其他大型案場在申設建置中，預計併網發電目標為500MW。

康書指出，目前政府積極推動再生能源政策，透過法令修訂與各項配套措施，鼓勵民間企業以投資興建或採購綠電等方式投入再生能源。

而為了加速太陽能發電事業發展，康舒今日董事會通過將參與投資(持股20%)由國內壽險及泓德能源共同投資設立之太陽能發電平台「星泓電力股份有限公司」。未來將依平台規劃逐步擴大投資，以實際行動持續支持政府政策。

根據公開資料顯示，投資總金額約為3.3億元。

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響應全球這股使用綠電的潮流及RE100的趨勢，促使台灣電子製造業必須要有綠電才能擠進供應鏈；康舒負責金仁寶集團的綠電電源開發，供應集團未來綠電需求；康舒並計畫與同業合作「售電平台」，平台可做綠電銷售，主要瞄準今年度用電大戶條款上路後，無法自己發電的廠商，可以至平台購買綠電以符合政府法規。

康舒認為綠電長期趨勢可期，將持續擴大發電水庫，以滿足廣大企業綠電需求。未來更可聯合更多種類的發電平台，形成一個發電售電聯盟，讓各種再生能源發電售電成為綠電市場的主流電力。

責任編輯：錢玉紘