桂冠近年不斷與各家品牌聯名，推出創新的湯圓口味，經常在社群上帶起一股熱潮。這次，桂冠與《PUI PUI天竺鼠車車》推出聯名體驗店，打算萌翻全台灣！

隨著慘遭疫情肆虐的2020年離開，桂冠宣布與時下最當紅的動畫《PUI PUI天竺鼠車車》合作，藉由療育且身形宛如湯圓的天竺鼠車車IP，延伸湯圓所象徵的圓滿，共創生活裡的儀式感。

桂冠將於4/12（一）至5/9（日）於台北華山1914文化創意園區，打造全台獨家的「桂冠 x 天竺鼠車車聯名體驗店」，店內除了邀請消費者親臨寫下天竺鼠車車的心願小卡，為整年度祈求好運之外，更可品嚐限量現煮的桂冠湯圓。此外，還推出由桂冠湯圓結合天竺鼠車車的一系列超Ｑ周邊商品，包含保冷袋、野餐墊、造型湯碗組等，桂冠希望透過可愛的天竺鼠車車與消費者互動，打造「沉浸式」的幸福體驗，要讓消費者能拍、能玩、能吃、能拿，又能買。

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經典中融合創新！桂冠湯圓成為日常小確幸

湯圓是台灣消費者在特殊節慶享用的傳統美食，在桂冠的推陳出新之下，湯圓儼然成為日常生活的一部分，無論口味是甜或鹹，無論每個春夏秋冬，飯後來一碗熱呼呼的湯圓，總能為人們帶來味蕾滿足的幸福感受。

除了歷久彌新的芝麻、花生、鮮肉等經典口味，桂冠近年也透過不同的品牌聯名，期間限定推出創新的湯圓口味，例如2017年和日本百年品牌辻利茶舖合作，一推出就造成全台瘋搶的「辻利抹茶湯圓」；2018年與米其林三星君品頤宮獨家合作推出「黃金流沙湯圓」。

2019年好評加碼再推出「辻利抹茶包餡小湯圓」、「辻利日式雙享甜湯組」、「吉比花生雙醬湯圓」；2020年希望能創造出親子餐桌的共同風味，推出「森永牛奶糖包餡小湯圓」等，每一次上市都掀起社群熱議與消費者搶購風潮，桂冠希望透過不斷的創新，融合經典，滿足消費者每一天各式的味蕾需求。

截圖自YouTube

新的年度，桂冠欲透過祈福話題聯名，與日本超夯動畫《PUI PUI天竺鼠車車》合作，成為與天竺鼠車車正式聯名的第一個台灣品牌。希望藉由角色本身溫暖Ｑ萌的意象，與湯圓傳遞幸福團圓的意涵做結合，為消費者打造沉浸式的幸福體驗，提供兼顧視覺與味覺的雙重感受。

療癒身心靈的Q萌湯圓、限定商品

「桂冠 x 天竺鼠車車聯名體驗店」將於4月12日至5月9日於華山1914文化創意園區正式開幕，消費者只要到店現場寫下心願便利貼，即可獲得限量「車車防疫口罩」乙枚，同時另可選擇品嚐每日限量烹煮的美味桂冠湯圓乙碗。

桂冠x天竺鼠車車聯名限定商品。（以上商品於設計監修階段示意，後續呈現以實際產品為主） 桂冠

除了祈福和佳餚之外，並展示各式周邊商品，包含「PUI PUI造型野餐墊、限定陶瓷湯碗組、造型保冷袋、桂冠湯圓禮盒組」等多項限定商品，僅有親臨現場的消費者才能進行預購。另外，消費滿額更有機會獲得達人老師教學的「手作天竺鼠車車湯圓」課程，要讓消費者有拿、有吃又能玩，這座萌翻全台的「桂冠x天竺鼠車車聯名體驗店」，有望成為席捲全台拍照打卡的新據點。

「桂冠 x 天竺鼠車車聯名體驗店」即日起開放網路報名預約參觀，民眾可至活動網站進行預約參訪，或於活動期間至現場領取號碼牌入場，更多體驗店的資訊請上官方體驗店網站查詢。

店面活動資訊

時間 ：2021/4/12（一）～2021/5/9（日），每日12:00～20:00（最後入場19:30），無公休。

：2021/4/12（一）～2021/5/9（日），每日12:00～20:00（最後入場19:30），無公休。 地點 ：華山1914文化創意園區玻璃屋（台北市中正區八德路一段1號）

來店體驗辦法

線上預約

即日起至活動頁面點選體驗日期與時段，填寫資料加入會員，即可預約參觀體驗。

即日起至活動頁面點選體驗日期與時段，填寫資料加入會員，即可預約參觀體驗。 現場來訪

活動期間至現場領取號碼牌，依照參訪順序進場。

責任編輯：文潔琳