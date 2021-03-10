2019年，迪士尼原本設定2024年達到全球6,000萬至9,000萬人訂閱的目標，而2020年8月已突破6,050萬人，提前4年達標。

2019年12月，迪士尼(Disney)推出影音串流服務Disney+，受到市場高度歡迎。最新數據顯示，問世短短16個月後，Disney+全球付費訂閱用戶數正式突破1億人大關，達到驚人的里程碑。

《華爾街日報》、CNBC等外媒報導，週二(9日)迪士尼以線上方式舉行年度股東大會，執行長Bob Chapek透露，目前Disney+已擁有逾1億名付費訂閱用戶，距離推出僅短短16個月的時間。

Disney+的表現遠優於迪士尼原先預期。2019年，迪士尼原本設定2024年達到全球6,000萬至9,000萬人訂閱的目標，而2020年8月已突破6,050萬人，提前4年達標。

迪士尼現在預測，2024年，Disney+的付費訂閱用戶數將達到2.3億至2.6億人。

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旗下知名IP成優勢，內容持續帶動成長

Chapek認為，Disney+付費用戶將保持快速增長趨勢。他週二表示，該公司計劃運用旗下眾多知名IP，包括漫威影業(Marvel Studios)、星際大戰(Star Wars)、迪士尼動畫(Disney Animation)和國家地理(National Geographic)，每年推出100多部新作品。

Chapek強調：「直接面對消費者業務是我們的首要核心，而強大的內容管道將繼續推動該業務成長。」

Netflix仍穩居全球影音串流服務龍頭。根據Netflix公佈的財報資料，截至2020年第四季底，Netflix全球總訂戶數達到2.037億人。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，週二迪士尼(DIS.US)股價下跌3.66%、收194.51美元，較週一(8日)的歷史新高201.91美元有所回落。今年以來，迪士尼股價累計上漲7.36%，優於標普500指數同期漲幅3.18%。

本文授權轉載自：MoneyDJ理財網

責任編輯：郭昱彣、錢玉紘