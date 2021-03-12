Xbox收購Zenimax Media後，將獲得Bethesda持有遊戲資產，以快速擴充雲端遊戲串流服務Xbox Game Pass遊戲陣容。

Xbox部門負責人菲爾·史賓塞(Phil Spencer)接受《The Verge》專訪表示，Xbox以75億美元完成收購Zenimax Media之後，將可取得旗下Bethesda持有遊戲資產，快速擴充雲端遊戲串流服務Xbox Game Pass遊戲陣容，藉此讓Xbox玩家可以遊玩更多遊戲內容。

首波就將有20款Bethesda的遊戲在Xbox Game Pass上架，包括《冤罪殺機》系列、《毀滅戰士》（DOOM）系列、《上古卷軸》系列、《邪靈入侵》、《異塵餘生》系列、《德軍總部》系列等等。

之前史賓塞就曾透露未來由Bethesda發行的遊戲，有部分將會在Xbox與Windows PC平台獨佔，但目前已經發行遊戲作品則不受影響，包含《異塵餘生》系列、《德軍總部》系列、《毀滅戰士》系列等，依然會維持在Xbox、PlayStation與Windows PC平台發行。

另外，Bethesda不久前也表示包含《死亡循環》在內新作發行規劃，目前不會因為母公司Zenimax由微軟收購而改變，部分與Sony進行長達1年的PlayStation 5平台獨佔合作遊戲並未受影響。

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微軟強調未來將會有更多遊戲內容會由Xbox及Windows PC平台獨佔，尤其過去多半選擇以多平台發行的Bethesda遊戲內容，預期將轉變成僅由微軟獨佔或是優先銷售，之後才會提供其他遊戲平台使用。

除了近年持續擴展Xbox平台獨佔優勢，並且與更多遊戲業者合作，甚至也觸及過往成為PlayStation平台主力的日本遊戲內容，微軟顯然希望扭轉過往在遊戲市場競爭不比Sony的情況，同時也進一步擴展旗下遊戲訂閱服務Xbox Game Pass，藉此爭取更多玩家支持。

藉由取得Bethesda持有遊戲資產，進而擴展Xbox Game Pass服務內容之餘，微軟目前也積極投入串流遊戲服務，預計透過Project xCloud服務讓更多玩家透過不同連網裝置遊玩Xbox遊戲，讓遊戲內容可以獲得最大使用效益。

透過平台獨佔作法，微軟除了希望讓玩家更願意支持遊戲主機，吸引更多玩家加入Xbox平台，並且透過Xbox Game Pass訂閱服務，以及串流遊戲服務應用讓玩家可以在更多裝置無縫轉換遊玩。

資料來源：The Verge-1、The Verge-2

責任編輯：錢玉紘