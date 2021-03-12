以往Netflix默許共享密碼的行為，但現在卻有消息傳出，Netflix正在測試一項新政策，有意封鎖多人共享帳戶，將嚴格取締鎖定IP跳出警告。

使用Netflix共用帳戶的人可能好日子快沒了！傳Netflix政策進行新測試，有意封鎖同一帳戶共享密碼自不同裝備登入的做法。

根據研調機構Magid統計，Netflix用戶約33%與其他人共享密碼。Netflix本就透過「可同時觀看螢幕數量」作為不同收費基準，且為了拓展市場，Netflix以往默許共享密碼這樣的做法，不強制用戶使用個人帳戶，其執行長Reed Hastings甚至稱「共享密碼是可以習慣的事」，但如今Netflix似乎有意重新評估相關規定，防範多人共用帳戶的情形。

Netflix針對一些客戶進行新政策，嘗試敦促某些非與主訂閱戶共同收看內容的用戶註冊自己的帳號。該訊息顯示，「倘若你沒有與本帳戶擁有者同住，你需要自己的帳號才能繼續觀看。」

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Netflix發言人指出，公司每年都會與選定的客戶進行數百樣測試。這回的測試不一定會演變成對共享帳號大規模打擊，但可用於帳戶安全性與共享密碼上，

Netflix聲明指出，「 該測試旨在協助確保使用Netflix帳號的人是在有授權的情況下使用 。」

Netflix基本計畫每月收費8.99美元，可提供2個螢幕同時觀看的標準方案月費是13.99美元。

Netflix今年稍早宣布，全球訂閱人數超過2億人，但由於投資者遠離成長型股票，今年迄今表現遜於S&P 500指數。同時，Netflix還必須抵抗越來越強勁的新進業者，包括迪士尼的Disney+、AT&T的HBO Max、NBCUniversal的Peacock和ViacomCBS的Paramount +等，以確保用戶不會琵琶別抱。

本文授權轉載自：鉅亨網

責任編輯：文潔琳