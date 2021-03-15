第一款HomePod在蘋果官網顯示為庫存清空，代表蘋果已經停止生產此項產品，未來將改以去年推出的HomePod mini為主。

蘋果官網顯示，第一款HomePod目前已經被列為庫存清空為止狀態，代表蘋果已經停止生產此項產品，未來藍牙音響的銷售將改以去年推出的HomePod mini為主。

HomePod最早是在2017年的WWDC開發者大會上亮相，原訂在當年12月上市銷售，卻因為部分因素而延後至隔年的2月才推出。

雖然HomePod搭載Siri數位助理服務，同時也能作為HomeKit智慧裝置連接中樞，但蘋果當時並非將HomePod定義為智慧型喇叭產品，而是作為改變客廳聆聽音樂方式的裝置，強調透過7組波束成形的摺疊號角式高音發聲單體，搭配1組高振幅低音發聲單體，以及6組環形排列麥克風，可讓使用者在客廳任何位置均可聆聽相同音質感受的音樂內容，並且能輕易透過聲控方式進行互動。

不過，相較目前上市的HomePod mini售價僅99美元，第一款HomePod初期則是以349美元價格銷售，相比當時市面上的智慧型喇叭，例如Google Home、Echo的 售價明顯高出許多 ，因此也讓許多消費者卻步或維持觀望態度，雖然後續將售價調整為299美元，依然難以讓眾人接受。 第一款HomePod體型相對較大，甚至長時間放置桌面也曾出現會留下壓痕的狀況，也成為此項產品無法讓人接受原因。

去年推出的HomePod mini，則是將體型大幅縮小，同時更將售價調整為99美元，藉此與市場常見智慧型喇叭的定價競爭。雖然體型縮小，但蘋果強調在音質輸出表現並未受影響，只是整體音量表現無法與第一代HomePod相比。

與第一款HomePod不同之處，HomePod mini額外加入支援UWB超寬頻技術，因此能讓同樣支援UWB技術的iPhone 11系列、iPhone 12系列，更容易將音樂內容推送到HomePod mini播放，而在智慧家庭應用部分更被人發現支援可同時對應HomeKit、AllJoyn、ECHONET，以及ZigBee連接規範設計的Thread技術規格，因此猜測日後將能對應更多物聯網裝置連接。

在第一款HomePod確定停產，並且轉以HomePod mini作為主要銷售產品後，蘋果依然有可能接續推出新款HomePod產品，只是目前無法確認是否作為HomePod mini更新版本，或是推出更大尺寸的HomePod產品。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：蘋果、Tech Crunch、The Verge