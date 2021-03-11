電視櫃下方的彈丸之地，曾是多少廠商角逐的市場，而蘋果的Apple TV似乎已成為過時的物件，鮮少更新也不再有專屬功能，這個黑色小盒子是否會走向消亡？

記得有人說過：電視的未來是App。筆者幾乎每天都在使用Apple TV，把它連接到客廳的電視上。雖然我一直在抱怨蘋果公司似乎很少關注裝置的更新和改進，但我從未認真考慮過這個問題，那就是我們所熟知的Apple TV機上盒可能不會長久存在於這個世界上。

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從專屬到遍地開花

長久以來，Apple TV的殺手鐧就是它做到了其他串流媒體裝置無法做到的事情。它支援AirPlay和螢幕鏡像，可以將影片從蘋果裝置直接傳送到大螢幕上。最重要的是，它是唯一支援從蘋果租賃、購買電影和電視節目的裝置。

但在過去的幾年裡，這些區別幾乎已經消失了。首先，大多數的iTunes電影（不包括電視節目）購買遷移到其他裝置上。其次，在蘋果串流媒體服務到來之前，蘋果、電視和機上盒的製造商達成協議，增加對AirPlay、Apple TV應用的支援。

截圖自Twitter

上週末，我和家人住在朋友的度假屋。屋內沒有Apple TV或任何其他的機上盒，但它有著一個65英寸的TCL電視，且運行著最新的Roku軟體，支援所有的串流媒體服務（包括Apple TV+），以及AirPlay。

以前，我有時會帶著Apple TV旅行，以便獲得電影和串流媒體服務。而現在，我只需要用AirPlay和嵌入式Roku操作系統上的車載軟體就能完成這一切。我甚至還透過AirPlay鏡像觀看了Zoom上的現場直播。

為何還要用Apple TV？

在一切都發生變化的情況下，蘋果仍然在三年前推出Apple TV 4K電視盒，起售價為179美元。要知道，大多數的新電視都有搭載一個（和蘋果相容的）軟體平台，你可以用34美元買到一個完全夠用的4K Roku機上盒，那麼Apple TV機上盒還有什麼優勢呢？

這是蘋果公司製造的。電視盒上的品牌名稱是蘋果，這是一家平台型公司提供的。而有一些功能運行在蘋果的硬體上，可能比其他機上盒更好。

遊戲 ：Apple TV並不是一款遊戲機，但它可以玩iOS上的遊戲，包括Apple Arcade（蘋果的遊戲訂閱服務），並可以與遊戲控制器配合使用。

它本質上是一個輕量級和有限的電子遊戲機。無法確定它是否能滿足許多主機玩家的需求，但它確實能很好地運行手機遊戲，像我已經在Apple TV上購買了許多Jackbox Party Pack遊戲（深受歐美玩家喜愛的一個聚會遊戲系列）。

支援HomePod ：蘋果已經可以有線連接HomePods作為外部喇叭，雖然作為蘋果的微型影院揚聲器來說，價格非常高。而使用HomePods作為Apple TV的外部揚聲器仍然是一個bug很多的體驗。

支援HomeKit ：Apple TV確實可以作為HomeKit的中心，若家裡沒有iPad或HomePod，你還是有一個裝置可以操作，在家庭裝置上運行自動化。

遙控器 ：Apple TV的遙控器確實沒有太多的優點。無法透過觸摸來控制，且無論你在看什麼電影或電視節目，一個雜亂的手指滑動，最終都會拖累你的觀看進度。

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儘管有這麼多理由不喜歡它，我還是有點喜歡Apple TV遙控器。因為它可以快速瀏覽內容（點擊觸控板，然後向左、向右滑動游標），這是一種有效的方式。

我喜歡它，儘管它不足以讓我向任何人推薦Apple TV，但它足以讓我繼續使用現有的Apple TV和遙控器。然而，也有朋友表示喜歡在Apple TV上使用Siri，尤其是它的智慧功能，可以返回，打開字幕來瞭解這一行對話。

這就是我的理由，也許還包括Apple TV有著漂亮的螢幕保護程式。

Apple TV的未來會是什麼？

這又讓我們回到了最初的問題，這款產品為何還存在？下一步的發展是什麼？ 也許未來的發展方向是向低階遊戲機的身份靠攏；也許可以加大處理器的功率，配套一個控制器，並嘗試使用Apple Arcade來強調這不只是一個用來看影片的機上盒。

截圖自Twitter

問題是，這確實是過去幾年Apple TV的故事，而它基本上沒有任何的進展。在遊戲方面，蘋果不是任天堂、Sony或微軟，甚至可以說，蘋果在遊戲產品上的表現並不好。很難預見蘋果在這方面取得成功，但這並不代表蘋果不會嘗試。

另一種可能性，是將Apple TV與其他一些技術合併，讓它不再是簡單的電視串流媒體。遊戲可以是其中的一部分，若再加上更廣泛的HomeKit支援，或許還能支援其他無線的家庭裝置。

若蘋果想繼續參戰家庭影院領域，其SoundBar或許是有機會的，它可以將HomePod的音訊與Apple TV的軟體整合在一起，創造出堅實的音樂、影片體驗。

還有最後一種可能—— 不再有Apple TV 。去掉它，可以簡化蘋果的產品命名方案（Apple TV是一個硬體機上盒、軟體程式和一個串流媒體服務），並讓該公司專注於其他項目，包括其他家庭主題的產品，可能會更符合它的胃口。

我不認為蘋果會殺死Apple TV，儘管我可能會建議它這樣做。如果必須預測下一步：Apple TV Arcade，一個嶄新、高價位的機上盒，將傾向於遊戲和其他功能，而它或許會是蘋果想嘗試的東西。

本文授權轉載自：36氪

責任編輯：文潔琳