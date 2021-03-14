國際油價上漲，中油宣佈15日國內油價上漲，雖大部分由中油吸收，但油價仍來到一年來高點。

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美國拜登政府通過一項高達1.9兆美元的紓困案，帶動全球對經濟提振的樂觀氣氛，國際油價也不斷上漲，帶動美油期貨價格也翻揚，回頭來看跟國內景氣關連，可以看到的是，從2020年3~4月中油石油價格觸底後，油價已經連續一年逐月攀升，3月15日來到一年高點，95無鉛汽油為例，每升27.5元，已是12個月新高。

台灣中油公司自明（15）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.0元、95無鉛汽油每公升27.5元、98無鉛汽油每公升29.5元、超級柴油每公升23.2元。

可見到3月油價已經回到一年來新高，還有持續上揚的趨勢。 經濟部

台灣中油表示，本週受石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)決議原油4月不增產及美國參議院通過1.9兆美元紓困法案等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶67.32美元，較前週64.14美元上漲3.18美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.009元，國內油價依公式計算漲幅為3.99%。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲2.0元及2.6元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3元及0.2元，應調未調之1.7元及2.4元皆由台灣中油吸收。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。