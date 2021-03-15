語音社交平台Clubhouse宣布推出創作者計畫「Creator First」，協助創作者建立聽眾社群，進而加速透過節目獲利的機會。

近來十分熱門且僅在iOS平台上架的語音社交平台Clubhouse宣布推出創作者計畫「Creator First」，協助創作者在Clubhouse建立聽眾社群，並連結品牌廣告主進而使節目獲利。

Clubhouse執行長保羅·戴維森（Paul Davison）表示，創作者計畫「Creator First」的加速器首波將接受20位創作者，在3月31日之前都可接受申請，Clubhouse希望能透過Creator First來協助創作者透過平台賺取廣告分潤。

將在3月17日慶祝成立一周年的Clubhouse，目前估值約10億美元。在過去數月以來，由於受到矽谷投資人包括伊隆·馬斯克（Elon Musk）的吹捧以及眾多名人明星的使用，而快速累積用戶，雖然Clubhouse目前僅在iOS平台上架，且只能透過其他用戶的邀請才能加入，仍不減Clubhouse的人氣。

受到Clubhouse走紅的影響，各大社群平台無不躍躍欲試聲音社群的影響力，目前Twitter已推出Twitter Space，後續預期Facebook也將推出以聲音社群為主的App產品。

戴維森在公司大會中也分享Clubhouse近日的新增功能，包括連結共享、語言過濾、同時用戶也不再需透過電話通訊錄來邀請新用戶等等，滿足用戶簡易使用的需求。

資料來源：The Verge、Clubhouse's Twitter