當紅語音社群平台Clubhouse，一大特色是開房即聊、參與者暢談無負擔，但這背後卻隱藏了不少風險。

最近在不少圈子都有朋友熱烈討論關於Clubhouse這個平台的熱潮，有人跟上腳步開設討論空間，有人還在詢問怎麼獲得邀請碼。對已經被其他社群平台綁架已久的行銷人，彷彿找到了一個新的出口。

不論是自媒體工作者、創業家還是一般感興趣的民眾，不用擔心穿什麼衣服上鏡、不必預錄或花太多時間準備，甚至許多談話的「房間」因為是開放的，所以可以快速參與成為聽眾，甚至舉手發表意見。

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筆者也算跟上第一批的參與機會，不論是共同主講還是一般聽眾，確實在新型態的社群平台上，有許多機會打破常規的接觸一些知名人士或專業知識工作者，但更多的卻是不知從何而來的參與者。

雖然Clubhouse本身可以設定「房間」是否公開，但為了達到行銷曝光的目的，多數主持者都是以公開的方式來進行，這時就發生一些風險，甚至可能造成參與者的危機。

第一個就是，當主持人看到新加入參與者時，可以邀請發言，但其實因為沒有事先演練或是安排，發言者很可能口無遮攔的說出一些言論，導致其他參與者感到不舒服。

第二就是，除非是專業人士習慣表達，負責主講的人常常並不一定有理想的表達方式，就算本來要討論的議題，有一定的內容或價值，但是在即興發揮的情況下，讓整個討論過程感覺無趣甚至浪費時間的也常常發生。

最重要的第三點，不可控的參與者造成的討論資訊外洩，有些討論的內容對於主講者或參與討論的人來說，可能是好意分享或是一時熱情衝動講太多，但卻可能不小心說出一些公司機密或是負面言論，再被有心人士錄音扭曲，那就更危險了。

其實新的社群媒體出現，甚至引發消費者的參與熱潮也是時常可見，像之前的噗浪也有過這樣的現象。但是從資訊安全以及表達方式的角度來說，想要參與應用的行銷人就表現再多一點去評估，避免一個「房間」的討論，成了一個品牌的危機颱風眼。

責任編輯：蕭閔云、陳建鈞

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