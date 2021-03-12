3月10日，《數位時代》在 Clubhouse 上開了第一個房間暢聊電動車，看看誰將成為電動車的老大？市場又將如何洗盤？

近日熱度最高的科技話題非「電動車」莫屬，但市場變化的速度卻猶如在坐雲霄飛車。

特斯拉這一家改寫汽車產業遊戲規則的公司，2020年市值已超越全球9大車廠總和，可隨著傳統車廠緊追不捨，積極在電動車領域佈局、動作頻頻，使其股價從1月800元的最高點，短短一個月能，跌幅超過三分之一，特斯拉市值一夕間蒸發了3,000億美元。

數位時代於Clubhouse首度開房暢聊電動車，超過500人同步上線收聽。 Clubhouse

在3月10日，《數位時代》在 Clubhouse 上開了第一個房間，邀請到 Gogoro 產品長彭明義、台灣福斯集團資深公關經理黃南瑄，以及 KPMG 工業產業主持會計師張字信（以下皆以人名簡稱）暢聊電動車，看看誰將成為電動車的老大？市場又將如何洗牌？

以下為精彩對話摘錄：

Q：特斯拉 VS 傳統車廠，做電動車的思維有何不同？優勢又分別是什麼？

黃南瑄：

從我們的觀點來看，特斯拉完全顛覆了傳統車廠的作法，無論是產品製作理念，還是商業模式，和傳統車廠截然不同。

但福斯集團要往電動車發展，已經是一個很明確的方向，可我們的優勢是什麼？你從奧迪（Audi）E-Tron 這一台電動車來看，設計、舒適度、車艙、組裝品質⋯⋯等等，100%都還是一台奧迪，你不會覺得因為它是電動車，奧迪就不是奧迪了，它仍是一台血統非常純正的德國高級車。

彭明義：

差別是兩方的立基點不同，特斯拉的立基點是軟體，我不覺得他是蘋果電腦裝上輪子，真的要形容，他是一朵雲（雲端運算）裝上輪子，他們的思維是從運算端、軟體端來造車，況且特斯拉已累積這麼多的里程，對電動車有不一樣的見解，做出了讓用戶更容易切入的人機介面。

反過來說，我最近跟朋友借了保時捷（Porsche）的Taycan來開，坐上去就完完全全是跑車的感覺！你不會有任何的懷疑，保時捷做的是有保時捷精神的電動跑車，坐在特斯拉裡我沒有開電動跑車的感覺，但坐在Taycan上有，工藝就是傳統車廠的強項。

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Q：兩大陣營對打，未來決勝關鍵在哪？市場將如何變化？

張字信：

未來誰能把系統做得好、駕駛安全性能高，軟體會是決勝點。特斯拉過去已經累積了很多駕駛數據，data base越滾越大，但我認為傳統車廠在這一塊是可以追上的，因為他們擁有雄厚的財力，投入大量的資源。

彭明義：

我開特斯拉已經第四年，光是2020年就有17次主要軟體更新，有一大部分是利用車主提供的數據，來開發新功能、調校系統，回應車主的需求。

但我不認為未來一定會誰輸誰贏，不是每一個商業開始的目的就是誰要幹掉誰，大家會往同一個趨勢走，沒有什麼公司會永遠領先，也沒有誰的落後是永久的。不同的公司會用自己的利基點做出最好的產品。我開過很多車廠的車，現在選擇特斯拉，是因為它是當下一個相對比較好的選擇，但我不認為會是永遠最好的選擇，以傳統車廠的實力要做一台很棒的電動車，是非常有可能的。

Q：電池是最關鍵的技術，但充電站佈建少成隱憂，電動車有可能和Gogoro一樣走向換電式嗎？

彭明義：

我不覺得對電動汽車來講換電可行。一來是電池大小，特斯拉是採用100千瓦的電池，體積龐大，很難人工交換，得靠機械來換，建置、維護成本投資很高。第二點則是空間問題，以電動機車為例，機車電池不需要這麼大，Gogoro換電站體積不大，還可以移動，但電動汽車完全不行，換電所需空間很大。

2019年後，美國州政府已將開始要求新大樓得有多少比例以上的充電車位，台灣不少的新建案及預售屋，現在買車位有都可以裝充電樁，所以電動汽車靠充電，其實就可以解決了。

gogoro充電站。 gogoro

黃南瑄：

完全同意。電動汽車底盤要安置電池，不管是體積或重量，抽換在結構上就是很大的挑戰。

況且電動車跟燃油車在動能使用行為上，車主想法從根本上已經改變了，開燃油車沒油時才去加，但開電動車不會等到0%才去充電，不管在家、在賣場，只要有你就會去充，等到基礎建設已經完備，就跟手機充電一樣。

Q：燃油車 VS 電動車，長遠來看，買誰更划算？

彭明義：

分為「車價」和「使用成本」來看。從車價來說，如果你移動目的是通勤，只是從A點到B點，也不需要開特別快，我認為買電動車不會比燃油車更便宜；但從使用成本來看，維修、保養⋯⋯等等環節，電動車目前應該比較省，電力的價格也比燃油便宜

若兩者綜合看起來，有人告訴你買電動車比燃油車更便宜，講的應該是「未來」，以目前來說，開電動車的成本還是要付出比較「prime」的代價，但獲得的樂趣也不一樣。

Q：未來10年，電動汽車有可能在台灣普及嗎？

黃南瑄：

非常有機會，在地理環境上，台灣不是非常大的土地，從最南到最北只有400公里，具有先天的環境優勢，況且台灣是科技重要國，使用電子化商品接受度很高，民眾很願意嘗試，只要基礎設備建立起來，普及應該非常快。

Q：如何看待鴻海MIH聯盟？

張字信：

我認為這是一個很創新的作法，整合眾人的力量一起打群架，不僅資訊能互相交流，也帶動台灣整體汽車產業，汽車工應鏈上的台灣隱形關軍都有加入，如果成功，能量會很大。

彭明義：

概念是好概念，要怎做才能打入Tier 1（一級供應商）會是最辛苦的事情，聯發科在3～4年前就想積極打入車用電子市場，花了很長的時間都不見得能進到國際車廠的Tier 1，過程沒有想像中容易，不是有技術就能進入，得層層打怪。

鴻海只要能一步一步滿足所有車廠的要求，是有機會的，但因為汽車產業跟電子產業一樣，對一個產品的穩定性、後勤支援能力，以及能夠在路上跑多少公里，車還不會壞，要求非常非常的高，特別是國際車廠。我覺得這條路走出來，會是另外一個藍海；但走到藍海之前，中間是一個紅海。

責任編輯：錢玉紘