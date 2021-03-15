《還願》的上架可以說是曲曲折折，不知不覺中也過了2年的時間，現在終於可以在赤燭遊戲的網路商店上直接購買。

歷經從Steam下架、想在另一個遊戲平台GOG上架卻以取消收場等波折之後，現在消費者終於可以買到《還願》了，就在赤燭遊戲自製的網路商店上。

赤燭遊戲也在Facebook上發表聲明：

回顧一波三折的《還願》事件

還願 Devotion

《還願》是赤燭的第二款遊戲大作，由於前作《返校》引起廣大的迴響與好評，也讓外界相當期待《還願》的推出。

《還願》正式於2019年2月19日於遊戲平台Steam開放下載，遊戲在上市2個小時後，在直播平台上的觀看人數一舉突破10萬人，遊戲中的人物「何老師」也在各大社群網站中引發討論熱潮。

但在推出後2天內，有玩家發現遊戲場景內的「小熊維尼」彩蛋，引發中國玩家的大舉反彈，赤燭也發表聲明表示，該文字指示遊戲場景設計時的暫時性素材，沒有任何消遣、批評或者是攻擊性。

2019年2月26日，《還願》於Steam下架，赤燭則表示是為了修復閃退以及重新檢視素材等問題。自此之後，《還願》便消失了很長一段時間。到了2020年12月16日，赤燭聲明表示《還願》將在GOG平台上上架，但復活不到6小時，中國網友大動作向GOG抗議，讓GOG發表聲明下架《還願》。

直至今日，距離於Steam下架已經超過了2年的時間，這一次《還願》在赤燭遊戲自製的網路商店上推出，讓先前沒有辦法體驗的玩家，終於能一償宿願。

責任編輯：錢玉紘