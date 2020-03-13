如果你喜歡在Netflix看電影，免費工具 Lingvo.tv 能將字幕擷取到手機或平板，加入同步翻譯，讓你邊看電影邊學英文。

學習英文有很多管道和方法，最常聽到的是聽廣播、看英文報紙雜誌，也很多人是透過看外國電影或影集來訓練聽力，無論是什麼方法，動機和持之以恆很重要，搭配上正確工具還能使學習成效倍增！如果你喜歡在Netflix看電影的話，加上本文介紹的Lingvo.tv就能將字幕同步擷取到手機或平板電腦，加入同步翻譯來讓你邊看電影邊學英文或其他語言。

Lingvo.tv 是一個免費的Google Chrome瀏覽器擴充功能，搭配Netflix，可自動使字幕同步顯示於手機或平板電腦，內建翻譯功能，讓你從電影台詞中豐富的詞彙來學習外文，非常實用！還能將原文翻譯成其他語言，不用透過第三方工具，輕鬆看電影學英文。

假如你的母語是中文，想在網路上學英文，你可以從Netflix觀賞美國電影，使用內建英文字幕，再利用Lingvo.tv將字幕轉到手機上並翻譯成中文，如此一來你就可以透過英文字幕來對照中文翻譯，選擇要在Netflix看英文字幕或是Lingvo.tv中文翻譯結果。

值得一提的是使用Lingvo.tv不需要下載任何手機應用程式，它本身是一個網頁工具，支援跨平台，也因此無論你是iOS或Android都可以使用這項工具！

使用教學

首先，以Google Chrome瀏覽器開啟「Lingvo.tv」網站，點選右上角的「Install Chrome Extension」來安裝瀏覽器外掛，點選新增擴充功能就能把它安裝到瀏覽器。

安裝後Lingvo.tv會在瀏覽器右上角顯示一個新圖示，點選後會出現一組四位數字，我們待會要使用這數字來連結手機端。

接著我們要利用手機的瀏覽器，連接到Lingvo.tv網站，輸入這一串數字，才能完成電腦和手機間的連接，無論你用iPhone或Android裝置，透過瀏覽器連接到網站吧！

以手機開啟Lingvo.tv網站後，點選右上角的「Open App」開啟應用程式，接著將你電腦端Google Chrome外掛顯示的四組數字輸入，就完成手機連接。

這時候你可以開始播放Netflix電影，點選右下角的按鈕，將字幕切換成「英文」。

手機上的Lingvo.tv畫面就會依照目前播放段落，同步顯示出當前的字幕。

不僅如此，當你點選字幕上的英文單字，還能即時顯示翻譯。

至於要翻譯成那個語言呢？點選下方選單的「Settings」可以調整語言，假如你想要在點選後把英文字幕翻譯成正體中文，請選擇「Chinese（Traditional）」。

整體來說，Lingvo.tv是一個蠻特別但不常見的學習工具，透過Netflix看電影來學習外文或許是個很有助益的方法，如果你想學習外文，又苦於找不到適合自己的方法，不妨試試看這篇文章介紹的工具，或者你有任何能在娛樂中學習的選擇呢？歡迎與大家分享一下。

本文授權轉載自：免費資源網路社群