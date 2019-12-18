還在茫茫履歷海中尋找合適的求職者嗎？「AI面試系統」協助企業更快找到對的人！結合創新的AI科技，主打人資系統的震旦辦公雲，將全面升級為「新智慧平台」。

打開手機，對著螢幕回答問題，看似尋常的遠端面試，其實有位隱形的「AI面試官」在替企業把關，透過分析求職者86個臉部特徵點，在面試結束後快速產出人格特質報告。這不是未來狂想，而是震旦將於明年強打的「AI面試系統」服務。

「AI沒有取代誰，而是多了一個工具，幫助企業降低徵才風險，最後決定者還是人資，」震旦集團雲端事業部副總經理林敬寶說。

攤開傳統的面試流程，企業要跟人力銀行串接、要撈履歷海、要做電話聯繫、接著準備面試接待……，「在求職者來面試前，至少要走9個步驟，耗費很多人力和時間成本」林敬寶說。

浪費的不只是這些。根據美國招募中心統計，企業面試一個人的成本，大約需要215美元，也就是新台幣6500元，「想想公司一年要找多少人，就要花多少錢。」若找到不適合的員工，更將讓企業損失第一年利潤的三成，約5萬美元左右，折合新台幣高達150萬元。

震旦辦公雲

AI面試官，分析人臉表情特徵

未來，震旦辦公雲提供的AI面試服務將改寫這一切。人資可在後台事先設定面試題目與作答時間，在企業招募人才的初選階段，寄送專屬面試連結給個別求職者。不管用手機或電腦，求職者只要點開連結，搭配面試App後，隨即進入回答頁面，打破時間與空間限制。

面試過程不僅會全程錄影，方便人資事後觀看，也能將連結快速分享給部門主管；AI更會抓取求職者86個臉部特徵點，產出人格特質報告，輔助人資找到「對的人」。

透過AI，企業在初選時就可大量海選有潛力的求職者，不用擔心面談耗時耗力，「AI不僅讓徵才效率變好，也協助企業降低風險和人力成本。」未來累積許多大數據後，還能形成企業的招募模型，「每家企業都有自己特殊的文化跟產業特性，透過這個方式就可以達到量化。」

創新的科技運用，對品牌形象更是加分。「從招募應徵者到最後錄取流程走完，我統稱為『消費者旅程』，這樣的模式，對20到30歲的新世代年輕人，是有趣的，」林敬寶笑著說。他透露，目前就已有傳統餐飲業使用AI面試，透過創新科技，成為另類廣告宣傳。

AI面試系統

震旦辦公雲提供AI面試系統，提升人資招募效率 震旦辦公雲

人臉辨識系統－動態式打卡，看臉就知道

事實上，這不是震旦第一個運用AI技術的產品。從今年開始，震旦就已推出結合人臉辨識的差勤服務，改善傳統打卡塞車或按壓指紋的衛生問題，「我們採用『動態式』辨識，不用正面看鏡頭，只要人走過去就知道你上班了。」

透過辨識照片，系統能快速建立員工的人臉特徵，在照片看不到的部分，則用先進的演算技術，自動推測出側臉。建檔完成後，只要在鏡頭範圍內經過的人都能辨識，「所以一群人一起走過去也可以，」林敬寶笑著說。

他預估，透過人臉辨識至少可以縮短50％以上的打卡時間，這不只解決以往排隊打卡的問題，也因為出勤紀錄與系統串接，管理者能即時掌握每天出勤率，達到「動態式管理」，省去人工統計出席報表的繁瑣步驟。

技術落地，應用場景遍地開花

除了管理差勤外，人臉辨識服務的應用範圍非常廣，「人臉辨識是前面的工具，但在落地時，要跟系統做什麼樣的結合，就是另一件事。」比如在迎賓管理上，企業可預先輸入訪客照片，在來賓到訪時即時辨認、秀出歡迎詞。另一個情境則是識別商家的「VIP名單」，「也就是『貴賓』，當他一走進來，店員就可以在第一時間特別招呼他。」

這種貴賓名單也可以應用在門禁管理，「比如很多公司的研發單位為了保密，連手機都不能帶進去。」透過人臉辨識，企業可以掌握出入人員，一旦發現不應該出現的人，系統就能即時發出示警訊息。

另一個創新的場景則發生在高中的福利社中，「以前是用現金買東西，現在就變成刷臉付款了，」林敬寶表示未來企業員工餐廳也可以比照辦理，不用刷識別證，也可以透過識別人臉記錄取餐狀況。

震旦辦公雲

結合科技與服務，人資新智慧平台誕生

深耕人資系統的震旦，早在2015年就推出「震旦辦公雲」，目前已累積500多家企業客戶，使用人數超過3萬人。未來結合創新的AI科技，明年將全面升級為「人資新智慧平台」。

林敬寶指出，新平台有五大架構，以人資系統為核心，包含HR、HRM（人力資源管理）和HRD（人力資源發展系統），一端往「新科技」，也就是結合AI面試和人臉辨識；另一端往「新服務」，預計在明年推出「Yours學院」，提供銷售、管顧和人資等線上或線下課程，最後則是提供ERP、CRM、電子簽核、Office軟體和雲端主機代管等整合服務。

「震旦辦公雲有一個很重要的DNA文化，我們所有思考都是用C2B的角度去做洞察的。」林敬寶指出，這個洞察來自外部的產業趨勢觀察，也來自內部的顧客回饋，「每三到四個月，顧客一定會回娘家，跟我們溝通很多事，比如他們遇到什麼困難、系統哪裡要修正。」

明年震旦辦公雲更將成立「顧客成功部」，幫助顧客解決後續的使用問題，「滿足顧客需求大家都在做，但是顧客害怕的事卻很少人關注，比如花很多錢但卻不成功，或者是造成資安問題等，我們把顧客害怕的事情都考慮進去。」

當數位轉型已成全球趨勢時，「人資不像IT，對新科技的運用比較陌生，我們提供一個平台，解決人資技術取得、科技運用的問題。」透過科技與服務加乘，震旦辦公雲不僅幫助企業跨過轉型門檻，也為顧客帶來更多嶄新價值。